Borovčanin: "Cilj da svako dete upozna sport koji može da ga nauči životnim lekcijama!"

Srpski bokserski savez otvorio je vrata bokserskih sala deci do 15 godina – cilj nije samo stvaranje šampiona, već generacija mladih ljudi sa karakterom.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

„Naš cilj nije da od svakog deteta napravimo boksera. Naš cilj je da svakom detetu damo priliku da upozna sport koji može da ga nauči važnim životnim lekcijama. Ako dete kroz boks postane disciplinovanije, sigurnije u sebe, odgovornije i spremnije da se suoči sa problemima – onda smo uspeli“, kaže predsednik Srpskog bokserskog saveza Nenad Borovčanin.

Srpski bokserski savez otvorio je vrata bokserskih sala deci do 15 godina, a cilj nije samo stvaranje šampiona, već generacija mladih ljudi sa karakterom.

"Ako dete kroz boks postane disciplinovanije, sigurnije u sebe, odgovornije i spremnije da se suoči sa problemima - onda smo uspeli", naveo je Borovčanin.

Boks nudi fizičku aktivnost, koja se kod dece često potiskuje na dno liste prioriteta.

"Umesto sedenja - pokret. Umesto pasivnosti - akcija. Umesto odustajanja - novi pokušaj", istakao je Borovčanin.

"Dete u sali vrlo brzo nauči da ništa vredno ne dolazi preko noći. Mora da ponovi vežbu, da pogreši, da popravi grešku i da pokuša ponovo. To je suština sporta, ali i života. Učiš da padneš, ustaneš i nastaviš dalje", poručio je predsednik Srpskog bokserskog saveza.

Foto: SBS

Dete koje trenira boks uči da kontroliše svoje pokrete, emocije i reakcije, kao i da poštuje protivnika i da razume da snaga bez discipline nema pravu vrednost.

"Boks ne proizvodi nasilje - on uči kontroli snage. Upravo zato boks može imati snažnu vaspitnu ulogu u odrastanju. U boksu učimo decu da budu hrabra, ali ne i nepromišljena. Da budu snažna, ali ne i nasilna. Da veruju u sebe, ali da poštuju druge. To su vrednosti koje želimo da vratimo u prvi plan", rekao je predsednik SBS.

Srpski bokserski savez želi da kroz ovaj projekat otvori vrata sporta što većem broju dece.

"Ako iz naše škole izađe dete koje nije postalo profesionalni bokser, ali je postalo bolji učenik, odgovorniji drug, sigurnija osoba i neko ko ne beži od problema - za nas je to šampion", kazao je Borovčanin.

Besplatne škole boksa namenjene su dečacima i devojčicama do 15 godina, a prethodno iskustvo u boksu nije potrebno. Srpski bokserski savez je pozvao roditelje da pronađu klub u svom mestu i omoguće detetu da napravi prvi korak, a sve informacije o programu, klubovima i prijavi dostupne su na sajtu skolaboksa.com.

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