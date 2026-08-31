Rekao da je Jokić najbolji na svetu, pa ga malo pecnuo: "Već smo ga zaustavljali..."

Zanimljive izjave iz tabora Azura

FOTO: FIBA.basketball

Uoči duela Italije i Srbije u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koji se večeras igra u prepunoj dvorani u Pezaru, proslavljeni italijanski stručnjak Karlo Recalkati analizirao je način na koji „Azuri“ mogu da se suprotstave najboljem igraču sveta, Nikoli Jokiću.

Recalkati, čovek koji stoji iza poslednjih velikih uspeha italijanske košarke (bronza na EP 2003. i srebro na OI 2004.) i koji je bio pomoćnik Đanmarku Poceku u čuvenoj pobedi nad Srbijom na Evrobasketu 2022. godine, smatra da je ključ u „ograničavanju“, a ne u potpunom zaustavljanju centra Denvera.

- Ne možete čak ni da razmišljate o tome da ga potpuno zaustavite. Najbolji je na svetu. Ali možete da ga ograničite - jasan je Recalkati.

On podseća da je Italija već koristila uspešan model u Berlinu 2022. godine.

- Primenili smo tada sličan plan kao protiv Janisa Adetokumba. Pošto obojica često prenose loptu, prvo uputstvo je zabrana tranzicije. Čim se izgubi posed, svih pet igrača mora sprintom nazad kako bi Jokić i Srbija našli postavljenu odbranu, a ne prazan prostor.

Recalkati ističe da strategija ne sme biti isključivo defanzivna.

- Morate ga napadati. Nikolo Meli to odlično zna – u Berlinu je uzeo 18 šuteva, što inače ne radi ni za tri utakmice, ali protiv Jokića je to neophodno. Morate ga izazvati na drugoj strani terena.

Legendarni trener se ne slaže sa strategijom „pusti njega da postigne svoje, a čuvaj ostale“:

- Ako mu dopustite da radi šta hoće, on neće dati 30, nego 50 poena. Mora postojati balans. Cilj je naterati Srbiju da stalno igra protiv zgusnute odbrane i udvajati Jokića čim spusti loptu na parket.

Da bi se nadoknadila fizička nadmoć Srbije i prednost u skoku, Recalkati naglašava da Italija mora biti na vrhunskom nivou u šutu:

- Moramo imati bolje procente šuta, kao što je to uradio Spisu sa onih šest trojki, i svesti izgubljene lopte na minimum. Samo tako se može poništiti njihova dominacija u reketu.

Iako Srbija dolazi sa Jovićem, Milutinovom i drugim vrhunskim igračima, Recalkati veruje u popravni ispit svoje reprezentacije nakon slabijeg izdanja protiv Bosne.

- Protiv Bosne smo igrali loše. Moramo da se popravimo, bez obzira na to da li je preko puta Nurkić ili Jokić. Italija može da pobedi ako nametne svoj ritam sa manje statične igre i više tranzicije.