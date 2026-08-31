Fudbal

Predrag Mijatović napustio Partizan!

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31. 08. 2026. u 13:44

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Предраг Мијатовић напустио Партизан!

FOTO: Z. Jovanović

Predrag Mijatović je 1. juna podneo ostavku na poziciji potpredsednika Partizana nakon što je glasanjem jedva dobio poverenje na Skupštini kluba.

Međutim, čuveni fudbaler je zvanično ostao deo kluba iz Humske, ali i to se sada promenilo.

Kako "Kurir" saznaje Predrag Mijatović je podneo ostavku na mesto člana Skupštine Partizana.

Zajedno sa Rasimom Ljajićem, Dankom Lazovićem i Milkom Forcan, Mijatović je stigao u Partizan 21. oktobra 2024. godine kao deo privremene grupe, a njihove rukovodeće pozicije su potvrđene na Skupštini kluba u junu 2025. godine.

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