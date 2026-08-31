Zapalila je Beograd: Prelepa šampionka ima neobičnu saradnju sa "OnlyFans" platformom (FOTO)
U paru sa koleginicom uzela je titulu u glavnom gradu Srbije
Viktorija Iglesijas je ovih dana ponovo u centru pažnje ljubitelja padela. Španska zvezda je upravo stigla do trofeja na FIP Gold turniru u Beogradu, gde je zajedno sa Lorenom Rufo osvojila titulu, a njena priča van terena gotovo je podjednako zanimljiva kao i rezultati koje ostvaruje na mreži.
Iglesijas, jedna od prepoznatljivijih igračica svetskog padela, još 2024. godine napravila je nesvakidašnji marketinški potez – postala je deo saradnje sa platformom
"OnliFans" je tada u padelu napravio ozbiljan iskorak. U projekat su uključeni Viktorija Iglesijas, Džesika Kasteljo i Jon Sans, a ideja je bila da se platforma predstavi i kroz sadržaj profesionalnih sportista, a ne samo kroz reputaciju koju je godinama imala zbog sadržaja namenjenog odraslima.
Iglesijas je svojevremeno najavila saradnju putem društvenih mreža, a njen profil danas je jasno označen kao profil profesionalne padel igračice i "OnliFans" ambasadorke. Na Instagramu je prati više od 120.000 ljudi.
U okviru promocije brenda, Španjolka je objavljivala i atraktivne fotografije i snimke. Na jednom od promotivnih materijala pojavila se u belom bikiniju, uz proizvode sa oznakama "OnliFans-a", dok je kasnije pokazala i tamnoplavi bikini koji je dobila u okviru saradnje.
Upravo su takve objave izazvale veliku pažnju na društvenim mrežama, jer je reč o sportistkinji koja je pre svega poznata po rezultatima na profesionalnim terenima. A oni su i te kako ozbiljni.
Viktorija Iglesijas Segador rođena je 16. maja 1994. godine u Andaluziji, a tokom karijere stigla je do samog svetskog vrha. Njen najbolji plasman bio je među deset najboljih igračica sveta, dok je godinama deo elitnog međunarodnog takmičenja.
Ove sezone pokazala je da i dalje pripada vrhu.
Iglesijas je u aprilu 2026. osvojila FIP Gold u Almatiju, a zatim je stigla do završnice brojnih velikih turnira. U Rimu je na Italy Majoru igrala osminu finala, dok je na FIP Platinum turniru u Tirani stigla do polufinala.
A onda je stigao – Beograd.
Na FIP Gold turniru u glavnom gradu Srbije, Iglesijas i Rufo su otišle do kraja i osvojile trofej 24. avgusta. To je još jedan dokaz da Španjolka i dalje ima šta da kaže u svetskom padelu.
Zanimljivo je i da je njen život u padelu poslednjih godina dobio još jednu dimenziju. Iglesijas je u vezi sa kolegom Javi Lealom, a njih dvoje su tokom ovogodišnjeg turnira u Rimu privukli pažnju fotografijama sa putovanja i zajedničkim trenucima.
Tako se oko Viktorije Iglesijas danas ne priča samo zbog onoga što radi sa reketom u ruci.
Njena sportska karijera, atraktivan izgled, velika popularnost na društvenim mrežama i nesvakidašnja saradnja sa OnliFans-om napravili su od nje jednu od najzanimljivijih ličnosti ženskog padela.
A posle osvajanja Beograda, njeno ime je ponovo u centru pažnje svetske padel javnosti.
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