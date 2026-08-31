Ostali sportovi

Zapalila je Beograd: Prelepa šampionka ima neobičnu saradnju sa "OnlyFans" platformom (FOTO)

М.М.

31. 08. 2026. u 13:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U paru sa koleginicom uzela je titulu u glavnom gradu Srbije

Запалила је Београд: Прелепа шампионка има необичну сарадњу са OnlyFans платформом (ФОТО)

Foto: Instagram/v_iglesias94

Viktorija Iglesijas je ovih dana ponovo u centru pažnje ljubitelja padela. Španska zvezda je upravo stigla do trofeja na FIP Gold turniru u Beogradu, gde je zajedno sa Lorenom Rufo osvojila titulu, a njena priča van terena gotovo je podjednako zanimljiva kao i rezultati koje ostvaruje na mreži.

Iglesijas, jedna od prepoznatljivijih igračica svetskog padela, još 2024. godine napravila je nesvakidašnji marketinški potez – postala je deo saradnje sa platformom 

"OnliFans" je tada u padelu napravio ozbiljan iskorak. U projekat su uključeni Viktorija Iglesijas, Džesika Kasteljo i Jon Sans, a ideja je bila da se platforma predstavi i kroz sadržaj profesionalnih sportista, a ne samo kroz reputaciju koju je godinama imala zbog sadržaja namenjenog odraslima.

Iglesijas je svojevremeno najavila saradnju putem društvenih mreža, a njen profil danas je jasno označen kao profil profesionalne padel igračice i "OnliFans" ambasadorke. Na Instagramu je prati više od 120.000 ljudi.

U okviru promocije brenda, Španjolka je objavljivala i atraktivne fotografije i snimke. Na jednom od promotivnih materijala pojavila se u belom bikiniju, uz proizvode sa oznakama "OnliFans-a", dok je kasnije pokazala i tamnoplavi bikini koji je dobila u okviru saradnje.

Upravo su takve objave izazvale veliku pažnju na društvenim mrežama, jer je reč o sportistkinji koja je pre svega poznata po rezultatima na profesionalnim terenima. A oni su i te kako ozbiljni.

Viktorija Iglesijas Segador rođena je 16. maja 1994. godine u Andaluziji, a tokom karijere stigla je do samog svetskog vrha. Njen najbolji plasman bio je među deset najboljih igračica sveta, dok je godinama deo elitnog međunarodnog takmičenja.

Ove sezone pokazala je da i dalje pripada vrhu.

Iglesijas je u aprilu 2026. osvojila FIP Gold u Almatiju, a zatim je stigla do završnice brojnih velikih turnira. U Rimu je na Italy Majoru igrala osminu finala, dok je na FIP Platinum turniru u Tirani stigla do polufinala.

A onda je stigao – Beograd.

Na FIP Gold turniru u glavnom gradu Srbije, Iglesijas i Rufo su otišle do kraja i osvojile trofej 24. avgusta. To je još jedan dokaz da Španjolka i dalje ima šta da kaže u svetskom padelu.

Zanimljivo je i da je njen život u padelu poslednjih godina dobio još jednu dimenziju. Iglesijas je u vezi sa kolegom Javi Lealom, a njih dvoje su tokom ovogodišnjeg turnira u Rimu privukli pažnju fotografijama sa putovanja i zajedničkim trenucima.

Tako se oko Viktorije Iglesijas danas ne priča samo zbog onoga što radi sa reketom u ruci.

Njena sportska karijera, atraktivan izgled, velika popularnost na društvenim mrežama i nesvakidašnja saradnja sa OnliFans-om napravili su od nje jednu od najzanimljivijih ličnosti ženskog padela.

A posle osvajanja Beograda, njeno ime je ponovo u centru pažnje svetske padel javnosti.

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE