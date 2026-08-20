"JA SAM ODMALENA BIO GROBAR": Ožegović žestoko o prelasku Vildoze iz Zvezde u Partizan

NIJE čest slučaj da sportista pređe iz Crvene zvezde u Partizan i obratno, a nedavno je to učinio Luka Vildoza. Odmah su mnogi njegovu situaciju uporedili sa Ognjenom Ožegovićem.

FOTO: ALEKSANDAR KOKOVIC / AFP / Profimedia

Argentinski košarkaš prethodno je nosio dres tima sa Malog Kalemegdana, ali i grčkih rivala Panatinaikosa i Olimpijakosa.

Nekadašnji fudbaler oba večita rivala i aktuelni napadač Levadijakosa, Ognjen Ožegović (32), u razgovoru za "Mozzart sport" izneo je svoje viđenje ove situacije i napravio paralelu sa sopstvenom karijerom:

- Sa Vildozom je drugačija situacija nego sa mnom, zato što je on stranac. Ja sam odrastao u Crvenoj zvezdi, ali od malih nogu sam bio navijač Partizana. Životni san mi je bio da jednom zaigram za Partizan, što sam i ostvario. On prosto nema te emocije, njemu je svejedno da li igra u Zvezdi, Partizanu, Olimpijakosu ili Panatinaikosu. Bitno mu je da odradi posao i dobije platu. Svega toga su svesni i navijači. On može u prve tri utakmice da odigra dobro i stekne podršku navijača, ali isto tako i da odigra prve tri loše, pa da budu komentari: 'Vrati se odakle si došao'. Svakako, mislim da neće biti problema.

Govoreći o očekivanjima od košarkaške sekcije crno-belih u narednoj sezoni, fudbaler iz Gradiške ne krije da je poprilično skeptičan:

- Pratim. Mislim da smo kasno doveli igrače i da je roster znatno slabiji nego prošle sezone. Gledam i šta drugi klubovi rade, šta dovode Žalgiris, Panatinaikos, Olimpijakos, pa i Crvena zvezda... U Zvezdinom slučaju možda nije to toliko medijski propraćeno, ali sva ta pojačanja su bili nosioci u svojim ekipama. Partizan nije doveo igrače na tom nivou... Kao navijač Partizana, nadam se najboljim rezultatima i pobedama na svakom meču, ali nisam pozitivan. Trener Đoan Penjaroja je perspektivan, ali u ovom trenutku ekipi treba veće iskustvo. Delim mišljenje sa većinom navijača da trenutna ekipa nije dovoljno dobra za velike rezultate u Evroligi.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“