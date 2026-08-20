OVO SU ČEKALI CRNO-BELI: Dušan Vlahović spreman da debituje za Bešiktaš!

Srpski fudbaler, Dušan Vlahović, novi je napadač Bešiktaša, a danas u meču kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Žalgirisa srpski reprezentativac se nalazi na klupi.

Murat Sengul / AFP / Profimedia

Najverovatnije će Srbin dobiti šansu u drugih 45 minuta meča, te je izvesno da će mu danas biti debi u dresu Bešiktaša.

Podsetimo, Vlahović je u Bešiktaš stigao iz Juventusa pre nedelju dana.