Košarka

KAKVA DRAMA: Crveno-beli pokrenuli disciplinski postupak protiv jednog od svojih najboljih igrača!

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20. 08. 2026. u 18:20

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Košarkaški klub Olimpijakos pokrenuo je disciplinski postupak protiv Tomasa Vokapa, koji se nije danas pojavio u Pireju na lekarskim pregledima uoči početka priprema za novu sezonu, prenosi Jurohups.

КАКВА ДРАМА: Црвено-бели покренули дисциплински поступак против једног од својих најбољих играча!

David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia

Vokap je pre nekoliko dana pismeno obavestio Olimpijakos da je odlučio da jednostrano raskine ugovor sa grčkim klubom, koji važi do juna 2027. godine.

Olimpijakos je odbio ovaj zahtev i zatražio da se američki košarkaš sa grčkim pasošem pojavi na današnjim lekarskim pregledima. Takođe, rukovodstvo aktuelnog šampiona Evrolige je poručilo da će da iskoristi sva pravna sredstva radi zaštite svojih prava ako se Vokap ne pojavi na lekarskim pregledima, a ne opravda svoj izostanak.

Jurohups navodi da se Vokap nije danas pojavio u Pireju na ranije zakazanim lekarskim pregledima zbog čega je Olimpijakos odlučio da pokrene disciplinski postupak zbog neispunjenja obaveza iz ugovora.

Vokap je navodno dobio ponudu da karijeru nastavi u Dubaiju i potpiše ugovor karijere vredan tri miliona po sezoni, ali Olimpijakos ga ne pušta i traži ogromno obeštećenje koje klub iz Arapskih Emirata ne planira da plati.

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