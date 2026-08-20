Fudbal

SKANDAL PRED POČETAK PRVENSTVA! Prvaku Evrope oduzeto domaćinstvo! Evo šta je razlog!

Новости онлине/С.С.

20. 08. 2026. u 18:21

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Fudbaleri Pari sen Žermena prvu utakmicu u novoj sezoni odigraće kao gosti.

СКАНДАЛ ПРЕД ПОЧЕТАК ПРВЕНСТВА! Прваку Европе одузето домаћинство! Ево шта је разлог!

Foto: Goran Čvorović

Premijerni meč francuske Lige 1 između branioca titule Pari Sen Žermena i Rena doneće zamenu domaćinstva!

Iako je prvobitno bilo planirano da se ova utakmica odigra na stadionu „Park prinčeva“, to se neće dogoditi.

Šampion Evrope i Francuske trebalo je da ugosti Ren, ali će ipak gostovati na "Roazon parku". Ovu odluku je u sredu zvanično potvrdilo rukovodstvo francuskog šampionata.

Do iznenadne promene došlo je zbog izuzetno loših uslova na Parku prinčeva, koji trenutno ne ispunjava zahteve za bezbedno odigravanje pomenutog okršaja.

Foto: Goran Čvorović

"Trenutni uslovi ne dozvoljavaju da meč bude odigran na odgovarajući način, posebno kada su u pitanju bezbednost i fizičko stanje igrača", stoji u saopštenju Lige 1.

Da se sama utakmica ne bi pomerala, odnosno, odlagala, odlučeno je da klubovi samo zamene domaćinstvo.

PSŽ će tako novu sezonu početi na gostovanju, dok bi Ren trebalo da putuje u "grad svetlosti" početkom drugog dela prvenstva, kada budu stekli odgovarajući uslovi u Parizu za odigravanje okršaja.

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