Košarka

"BOLJE DA NE KAŽEM ŠTA MISLIM..."Mirko Ocokoljić ogorčen nakon poraza crno-belih, najavio razgovor sa upravom

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 12. 2025. u 20:57

KOŠARKAŠI Partizana poraženi su od Žalgirisa 109:68, a nakon meča svoje utiske izneo je trener crno-belih Mirko Ocokoljić.

БОЉЕ ДА НЕ КАЖЕМ ШТА МИСЛИМ...Мирко Оцокољић огорчен након пораза црно-белих, најавио разговор са управом

FOTO: N. Skenderija

- Mislim da moramo da odemo kući, sednemo svi zajedno, igrači, uprava, mi, da vidimo šta dalje možemo da učinimo. Ovo večeras je bilo neprihvatljivo - loše. Očekivao sam da se igrači više potrude, ali očigledno je da nisu bili spremni da igraju, ne znam, bolje je da ne kažem šta mislim... - rekao je Mirko Ocokoljić. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete