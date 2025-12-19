"BOLJE DA NE KAŽEM ŠTA MISLIM..."Mirko Ocokoljić ogorčen nakon poraza crno-belih, najavio razgovor sa upravom
KOŠARKAŠI Partizana poraženi su od Žalgirisa 109:68, a nakon meča svoje utiske izneo je trener crno-belih Mirko Ocokoljić.
- Mislim da moramo da odemo kući, sednemo svi zajedno, igrači, uprava, mi, da vidimo šta dalje možemo da učinimo. Ovo večeras je bilo neprihvatljivo - loše. Očekivao sam da se igrači više potrude, ali očigledno je da nisu bili spremni da igraju, ne znam, bolje je da ne kažem šta mislim... - rekao je Mirko Ocokoljić.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
ŠTA HOĆE NOVAK ĐOKOVIĆ!? Ruskinja šokirana potezom srpskog tenisera
19. 12. 2025. u 13:39
U JEKU SKANDALA! Vujadin Savić blizu novog kluba
19. 12. 2025. u 10:17
OVO JE PARTIZANOV ULTIMATUM! Evo pod kojim uslovima crno-beli vunderkind može u Milano
19. 12. 2025. u 09:24
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)