Košarka

NEVEROVATNA UTAKMICA: Monako razbio Bajern, Mirotić dominirao

Танјуг

19. 12. 2025. u 22:15

Košarkaši Monaka pobedili su večeras na svom terenu Bajern rezultatom 103:77 u meču 17. kola Evrolige.

НЕВЕРОВАТНА УТАКМИЦА: Монако разбио Бајерн, Миротић доминирао

FOTO: M. Vukadinović

Najefikasniji u ekipi Monaka bio je Eli Okobo sa 18 poena, dok je Nikola Mirotić postigao 16.

U redovima Bajerna istakao se Oskar da Silva sa 13 poena. Stefan Jović je postigao 11 poena, a Vladimir Lučić je ubacio osam.

Monako se nalazi na šestom mestu na tabeli Evrolige sa 10 pobeda i sedam poraza, dok je Bajern na pretposlednjoj, 19. poziciji sa učinkom 5-12.

U sledećem kolu, Monako će dočekati Real Madrid, a Bajern će igrati protiv Hapoela.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Gde kupiti zimske jakne koje zaista greju i prate vas celu sezonu

Gde kupiti zimske jakne koje zaista greju i prate vas celu sezonu