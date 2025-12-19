NEVEROVATNA UTAKMICA: Monako razbio Bajern, Mirotić dominirao
Košarkaši Monaka pobedili su večeras na svom terenu Bajern rezultatom 103:77 u meču 17. kola Evrolige.
Najefikasniji u ekipi Monaka bio je Eli Okobo sa 18 poena, dok je Nikola Mirotić postigao 16.
U redovima Bajerna istakao se Oskar da Silva sa 13 poena. Stefan Jović je postigao 11 poena, a Vladimir Lučić je ubacio osam.
Monako se nalazi na šestom mestu na tabeli Evrolige sa 10 pobeda i sedam poraza, dok je Bajern na pretposlednjoj, 19. poziciji sa učinkom 5-12.
U sledećem kolu, Monako će dočekati Real Madrid, a Bajern će igrati protiv Hapoela.
