DANAS SLAVIMO VELIKOG SVETITELJA: Ovo obavezno morate ispoštovati, a evo koja su verovanja
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Amvrosija.
Sveti Amvrosije bio je episkop mediolanski (milanski), čiji je otac bio carski namesnik Galije i Španije, dok mu je majka bila hrišćanka.
Po predanju, dok je još bio kolevci, na njega se spustio roj pčela, i sipao med u njegova usta.
Po smrti oca, car ga je postavio za svog namesnika Ligurijske oblasti, čiji je centar bio Mediolan.
Utvrdio je pravoslavnu veru, pisao knjige, a legenda kaže da je spavao malo i neprestano se Bogu molio.
Napisao je poznatu hrišćansku pesmu "Tebe Boga hvalim". Otkrio je mošti svetih mučenika Protasija, Gervasija, Nazarija i Kelsija (v. 14. oktobar). Bio je blag i dobar prema malim ljudima, ali se nije plašio da kazni velike koji su činili greh, kaže predanje. Tako je izopštio caricu Justinu a Maksima tiranina i ubicu prokleo.
Za vreme boravka svetog Amvrosija u Rimu jedna ugledna žena, koja je živela s one strane reke Tibra, zamoli svetitelja da odsluži Božanstvenu liturgiju u njenom domu. Kada je za to doznala neka druga žena, od bolesti slaba i nemoćna, naredi da je odnesu tamo; i kada je dotakla, kaže predanje, rizu dok se molio istog trenutka je ustala zdrava. I pronese se glas o tome čudu po celome Rimu.
Običaji i verovanja
Današnji dan se posti na vodi.
Sveti Amvrosije bio je i veliki pokrovitelj monaštva te je mnogo truda uložio je oko uređenja ženskih manastira.
Narodno predanje, koje i crkva prihvatila, kaže da je mrtve vaskrsavao, da je i ljudi isterivao đavole te da je lečio bolesne i prorokovao budućnost. Umro je oko Vaskrsa 397. godine.
