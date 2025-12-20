DANAS SLAVIMO VELIKOG SVETITELJA: Ovo obavezno morate ispoštovati, a evo koja su verovanja

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Amvrosija.

Sveti Amvrosije bio je episkop mediolanski (milanski), čiji je otac bio carski namesnik Galije i Španije, dok mu je majka bila hrišćanka.

Po predanju, dok je još bio kolevci, na njega se spustio roj pčela, i sipao med u njegova usta.

Po smrti oca, car ga je postavio za svog namesnika Ligurijske oblasti, čiji je centar bio Mediolan.

Utvrdio je pravoslavnu veru, pisao knjige, a legenda kaže da je spavao malo i neprestano se Bogu molio.

Napisao je poznatu hrišćansku pesmu "Tebe Boga hvalim". Otkrio je mošti svetih mučenika Protasija, Gervasija, Nazarija i Kelsija (v. 14. oktobar). Bio je blag i dobar prema malim ljudima, ali se nije plašio da kazni velike koji su činili greh, kaže predanje. Tako je izopštio caricu Justinu a Maksima tiranina i ubicu prokleo.

Za vreme boravka svetog Amvrosija u Rimu jedna ugledna žena, koja je živela s one strane reke Tibra, zamoli svetitelja da odsluži Božanstvenu liturgiju u njenom domu. Kada je za to doznala neka druga žena, od bolesti slaba i nemoćna, naredi da je odnesu tamo; i kada je dotakla, kaže predanje, rizu dok se molio istog trenutka je ustala zdrava. I pronese se glas o tome čudu po celome Rimu.

Običaji i verovanja

Današnji dan se posti na vodi.

Sveti Amvrosije bio je i veliki pokrovitelj monaštva te je mnogo truda uložio je oko uređenja ženskih manastira.

Narodno predanje, koje i crkva prihvatila, kaže da je mrtve vaskrsavao, da je i ljudi isterivao đavole te da je lečio bolesne i prorokovao budućnost. Umro je oko Vaskrsa 397. godine.

