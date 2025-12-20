OBJAVLJENE FOTOGRAFIJE BILA KLINTONA I MAJKLA DŽEKSONA: Isplivalo hiljade novih dokumenata o Epstinu, najmanje 550 stranica zacrnjeno (FOTO)

MINISTARSTVO pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo je hiljade novih dokumenata o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, ali je najmanje 550 stranica u tim dosijeima u potpunosti zacrnjeno, objavio je Si-Bi-Es.

Foto: Department Of Justice / Zuma Press / Profimedia

Prema navodima tog medija, novoobjavljeni dokumenti sadrže fotografije osoba iz Epstinovog okruženja, snimke iz njegovih rezidencija i istražne zapise sa detaljima o optužbama protiv pokojnog seksualnog prestupnika.

Ipak, obimna redakcija izazvala je kritike pojedinih demokrata i republikanaca, dok Ministarstvo pravde tvrdi da je postupalo u skladu sa zakonom. Si-Bi-Es je naveo da su tri uzastopna dokumenta, ukupne dužine 255 stranica, u potpunosti redigovana, pri čemu je svaka stranica prekrivena crnim okvirom.

Još jedan dokument od 119 stranica, označen kao "Velika porota - Njujork", takođe je u celosti zacrnjen. Taj dokument se pojavljuje neposredno iza transkripta u kojem tužilac 2020. godine traži od velike porote da razmotri dokaze za zamensku optužnicu protiv Epstinove saradnice Gislen Maksvel.

Najmanje 180 dodatnih stranica u drugim fajlovima je potpuno zacrnjeno, iako su same datoteke delimično redigovane. U pojedinim slučajevima, stranice sa naslovima ili fotografijama fascikli prethode nizu stranica koje su u potpunosti prekrivene redakcijom. U drugim dokumentima redakcije su bile ograničenije. Policijski izveštaj od 96 stranica o istrazi Epstina na Floridi sredinom 2000-ih rediguje imena žrtava i određene detalje, ali ostavlja vidljivim veći deo sadržaja.

Deo fotografija koje su sinoć objavljene takođe je delimično redigovan, pri čemu su lica nekih osoba zamagljena. Fotografije bivšeg predsednika SAD-a Bila Klintona, pevača Majkla Džeksona i drugih javnih ličnosti delimično su redigovane, dok su same ličnosti ostale vidljive.

Objavljivanje dokumenata usledilo je nakon usvajanja Zakona o transparentnosti dosijea o Epstinu, kojim se od Ministarstva pravde zahteva da objavi dosijee koje poseduje u vezi sa Epstinom i Maksvel. Zakon dopušta redakcije radi zaštite ličnih podataka preživelih, uklanjanja nasilnih fotografija i materijala o seksualnom zlostavljanju dece, kao i u slučajevima kada bi objavljivanje moglo da ugrozi aktivne istrage ili krivične postupke.

Prema navodima Si-Bi-Es, u nekim slučajevima nije jasno zbog čega su pojedini delovi dokumenata zacrnjeni. Zamenik državnog tužioca Tod Blanš naveo je u pismu Kongresu da je više od 200 advokata Ministarstva pravde pregledalo dokumenta kako bi identifikovalo imena preživelih i druge podatke koji podležu redakciji.

On je dodao da se pregled dosijea nastavlja i da će dodatni dokumenti biti objavljivani postepeno. U pismu je takođe navedeno da je prilikom pregleda transkripata velike porote bio potreban dodatni pravni nadzor, uključujući zahtev sudije u slučaju Gislen Maksvel da glavni savezni tužilac na Menhetnu lično potvrdi da dokumenti ne sadrže lične podatke žrtava.

Objavljivanje dokumenata izazvalo je kritike pojedinih zakonodavaca. Demokratski kongresmen Ro Kana iz Kalifornije i republikanski kongresmen Tomas Masi iz Kentakija ocenili su da objavljeni materijal nije u skladu sa Zakonom o transparentnosti dosijea o Epstinu.

Kana je objavljivanje nazvao "nepotpunim i previše redigovanim", dok je Masi naveo da ono "krši duh i slovo zakona". Lider demokratske manjine u Senatu Čak Šumer kazao je da objavljivanje velikog broja potpuno zacrnjenih stranica krši principe transparentnosti i zatražio objašnjenje za takvu praksu. Ministarstvo pravde je odbacilo kritike.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

ODNOS SRBIJE I AMERIKE