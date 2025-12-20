Društvo

KRAJ TOPLIM DANIMA: Dolazi smena kiše i snega u većini Srbije, evo i kad (FOTO)

Ana Đokić

20. 12. 2025. u 07:33

UJUTRO i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana, prema poslednjoj najavi Republičkoh hidrometeorološkog zavoda (RHMZ)

Foto: Novosti/Tanjug

U ostalim krajevima pretežno sunčano, naročito na visokim planinama.

Vetar u većem delu slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najviša od 5 do 10 °S, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, oko 2 °S.

Foto: Prontscreen/RHMZ

 

Uveče i tokom noći u većini krajeva niska oblačnost i magla.

Vreme u nedelju i ponedeljak

U nedelju i ponedeljak u većem delu oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, dok se periodi sunčanog vremena očekuju samo na visokim planinama južne Srbije.

Vreme u utorak

U utorak magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije.

Vreme u sredu i četvrtak

U sredu naoblačenje s kišom zahvatiće ujutro jugozapadne, a zatim i ostale krajeve, na planinama će kratkotrajno padati i sneg, dok će od četvrtka padavine biti ređa pojava, a temperatura u manjem padu.

Sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar.

