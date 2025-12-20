Zločin

IZBODEN MLADIĆ U BEOGRADU: Hitno prebačen u bolnicu, lekari mu se bore za život

Ana Đokić

20. 12. 2025. u 07:39

U beogradski Urgentni centar, u petak nekoliko minuta nakon ponoći, primljen je Đ. P. (26) sa teškim telesnim povredama koje su, prema poslednjim informacijama, opasne po život.

ИЗБОДЕН МЛАДИЋ У БЕОГРАДУ: Хитно пребачен у болницу, лекари му се боре за живот

Foto: N. Karlić

Mladić je u medicinsku ustanovu transportovan sa teškim ranama u predelu stomaka i leđa. Prema nezvaničnim saznanjima, povrede su nanete oštrim predmetom, najverovatnije nožem, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima.

Iako je policija odmah izašla na teren i pokušala da obavi razgovor sa povređenim kako bi se ušlo u trag napadaču, Đ. P. je, prema izvorima bliskim istrazi, odbio bilo kakvu saradnju sa organima reda. Za sada nije poznato gde se tačno napad dogodio, kao ni šta mu je prethodilo.

Lekari u Urgentnom centru ulažu maksimalne napore da stabilizuju njegovo stanje, ali prognoze su i dalje neizvesne.

- Pacijent je primljen u kritičnom stanju sa višestrukim ubodnim ranama. Odmah po prijemu preduzete su sve mere intenzivnog lečenja - navodi izvor iz bolnice.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog slučaja, prikupljanju dokaza i identifikaciji počinioca, uprkos tome što oštećeni ne želi da pruži informacije o incidentu.

(Telegraf)

