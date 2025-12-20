TRADICIONALNO TEŠKO GOSTOVANJE ZA ČELSI: Plavci se poslednjih godina ne provode dobro na "Sent DŽejmsis parku"

NjUKASL i Čelsi ukrštaju koplja u jednom od derbija 17. kola Premijer lige, a duel na "Sent Džejmsis parku" (13.30) dolazi u trenutku kada su oba tima podigla samopouzdanje plasmanom u polufinale Liga kupa.

FOTO: Tanjug/AP

Njukasl je sredinom nedelje napravio još jedan korak ka odbrani trofeja u Liga kupu, pošto je u dramatičnoj završnici eliminisao Fulam golom Luisa Majlija u 92. minutu.

Ipak, ekipa Edija Houa mora brzo da se prebaci na prvenstveni kolosek, gde trenutno zauzima 12. mesto, ali sa svega četiri boda manje od pozicija koje vode u Evropu.

Poraz u velikom derbiju od Sanderlenda u prošlom kolu ostavio je traga, a posebno brine činjenica da su "svrake" primile gol na devet uzastopnih ligaških utakmica.

Ipak, "Sent Džejmsis park" ostaje glavni adut domaćina. Čak 72,7% svojih bodova ove sezone Njukasl je osvojio kod kuće, uz prosek od tačno dva postignuta gola po meču.

Uz to, domaćin je dobio poslednja tri prvenstvena duela sa Čelsijem na svom terenu, svaki put bez primljenog gola.

Čelsi u ovaj meč ulazi sa nešto stabilnijom formom neg kojom je započeo mesec. Tim Enca Mareske je posle pobede nad Evertonom u ligi izborio i polufinale Liga kupa, savladavši Kardif.

"Plavci“ su trenutno među četiri najbolja napada u ligi, ali ono što posebno vredi napomenuti je to da su uz Arsenal prvi su po broju mečeva bez primljenog gola (po osam).

Na gostovanjima deluju znatno sigurnije nego ranije, sa četiri meča bez primljenog gola u poslednjih pet.

Problem za Njukasl su brojne povrede u odbrani (Poup, Botman, Burn, Tripije, Livramento), dok će kod gostiju meč propustiti Estevao, Kolvil, Delap i Lavija, ali Čelsiju se vraća Mojzes Kaisedo posle odrađene suspenzije, što bi moglo da mu donese dodatnu kontrolu u sredini terena.

Očekuje se i povratak Kola Palmera u startnu postavu, što značajno podiže ofanzivni potencijal gostiju.

Verujemo da ćemo gledati veoma ujednačenu utakmicu, prednost možda ima Čelsi zbog zdravstvene situacije domaćina, ali "plavci" se tradicionalno ne provode dobro na ovom stadionu i zbog toga ne bi gađali dvojku već smo vam spremili jedan dosta zanimljiv predlog.

NAŠ TIP: |XvX (kvota 1,82)

