SADA JE I ZVANIČNO! Partizan žestoko oslabljen protiv Žalgirisa

18. 12. 2025. u 12:04

Kako stvari stoje, Partizan će biti značajno oslabljen protiv Žalgirisa u 17. kolu Evrolige.

САДА ЈЕ И ЗВАНИЧНО! Партизан жестоко ослабљен против Жалгириса

Kako je i sinoć najavio trener Partizana Mirko Ocokoljić crno-beli put Litvanije idu bez centra Tajrika Džonsa.

Kako je preneo “Mocart Sprot”, Džons se nije našao među putnicima na aerodromu “Nikola Tesla” za let u Kaunas. Sa ekipom nije ni Mika Murinen.

Utakmica protiv Žalgirisa na programu je u petak od 19 časova.

