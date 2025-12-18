SADA JE I ZVANIČNO! Partizan žestoko oslabljen protiv Žalgirisa
Kako stvari stoje, Partizan će biti značajno oslabljen protiv Žalgirisa u 17. kolu Evrolige.
Kako je i sinoć najavio trener Partizana Mirko Ocokoljić crno-beli put Litvanije idu bez centra Tajrika Džonsa.
Kako je preneo “Mocart Sprot”, Džons se nije našao među putnicima na aerodromu “Nikola Tesla” za let u Kaunas. Sa ekipom nije ni Mika Murinen.
Utakmica protiv Žalgirisa na programu je u petak od 19 časova.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
UB DOMAĆIN ISTORIJSKOG SPEKTAKLA: KSS organizuje basket 3x3 turnir kakav viđen nije
18. 12. 2025. u 19:25
SADA JE SVE JASNO: Aleksandar Komarov najbolji rvač Srbije u 2025. godini
18. 12. 2025. u 19:10
RADUNOVIĆ MENjA SREDINU: Član Serije B želi da dovede Srbina
18. 12. 2025. u 18:55
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)