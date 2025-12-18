SADA JE I ZVANIČNO! Partizan žestoko oslabljen protiv Žalgirisa

Kako stvari stoje, Partizan će biti značajno oslabljen protiv Žalgirisa u 17. kolu Evrolige.

FOTO: Ata images

Kako je i sinoć najavio trener Partizana Mirko Ocokoljić crno-beli put Litvanije idu bez centra Tajrika Džonsa.

Kako je preneo “Mocart Sprot”, Džons se nije našao među putnicima na aerodromu “Nikola Tesla” za let u Kaunas. Sa ekipom nije ni Mika Murinen.

FOTO: N. Skenderija

Utakmica protiv Žalgirisa na programu je u petak od 19 časova.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

