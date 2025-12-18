INSPEKCIJA NAPLATILA 7,7 MILIONA DINARA OD TRGOVINSKIH LANACA: Ozbiljno ih udarila po džepu zbog kršenja uredbe o maržama
TRGOVINSKI lanci do sada su uplatili 7,7 miliona dinara na ime kazni za kršenje Uredbe o ograničenju marži, objavilo je danas Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine.
Od početka primene Uredbe o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određenu vrstu robe odnosno Uredbe o ograničenju trgovačkih marži i ostalih davanja, tržišna inspekcija izvršila je 270 nadzora objekata različitih trgovinskih lanaca, od kojih je u čak 207 uočena povreda Uredbe.
Napisano je 414 prekršajnih naloga, za pravno lice i za odgovorno lice, a ukupno su, od 1. septembra, kada je počela primena Uredbe, kontrolisane cene 18.630 proizvoda.
Ukupan iznos kazni izrečenih do danas je 72.450.000 dinara, a trgovinski lanci, koji su imali zakonsku mogućnost da prekršajne naloge plate u roku od osam dana sa popustom od 50 odsto, do sada su platili 7,7 miliona dinara.
Kazne za prekršajne naloge izmirio je u potpunosti trgovinski lanac „Veropulos“ u iznosu od 1,050.000 dinara, a najveći iznos do sada je platio trgovinski lanac DIS – 2.450.000 dinara, zatim „Delez“ – 2.275.000 i „Univereksport“ – 2.100.000 dinara.
Najveći broj prekršajnih naloga tržišna inspekcija izrekla je trgovinskom lancu „Delez“ – 26,600.000 miliona dinara, „Idea marketima“ – 19,950.000 te „Gomeksu“ – 12,600.000 dinara (uplatili 350.000 dinara).
Tržišna inspekcija nastavlja sa kontrolom trgovinskih lanaca.
– Danas je u svim trgovinskim lancima započeta kontrola aneksa ugovora, odnosno, da li su sa svim dobavljačima sklopljeni aneksi ugovora kako je propisano Uredbom – navedeno je u saopštenju.
(BizPortal)
