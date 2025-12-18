FUDBALSKI SVET U ŠOKU! Ubijen fudbaler Barselone i njegova žena, a majka ranjena

FUDBALSKI svet je zavijen u crno!

Tragična vest stiže iz Ekvadora gde je bivši reprezentativac ove zemlje i fudbaler Barselone iz Gvajakila, Mario Pineida (33), podlegao povredama nakon napada lokalnih bandi.

Policija je potvrdilo Pineidinu smrt bez navođenja mnogo detalja. Saopšteno je da je 33-godišnji defanzivac Barselone ubijen u očiglednom napadu.

Još jedna osoba, čiji identitet policija nije otkrila, takođe je ubijena u incidentu, a treća je ranjena. Mediji navode da je reč o njegovoj supruzi i majci.

Ekvadorski mediji su izvestili da se napad dogodio u regionu Samanes na severnom kraju Gvajakila, koji se nalazi 265 kilometara jugozapadno od glavnog grada Kita.

Terrible.!!

Se confirma la muerte del jugador de Barcelona Mario Pineida en un ataque armado afuera de una carnicería en Samanes 4.

El fútbol ecuatoriano está de luto pic.twitter.com/4rvebawAYO — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) December 17, 2025

Pineida nije prvi fudbaler koji je stradao od metka. Ove godine ubijena su četvrorica igrača. Država godinama vodi borbu protiv kriminalnih organizacija koje su proširile svoje poslovanje na teritoriji Ekvadora u vezi sa međunarodnim narko-kartelima.

Pineida je profesionalnu karijeru započeo u Independijente del Valjeu, gde je igrao od 2010. do 2015. Zatim je 2016. godine prešao u Barselonu sa kojom je dva puta bio šampion Ekvadora. Kratko je igrao i u Brazilu, za ekipu Fluminense ((2022), kao i za Nasional iz Kita (2024).

Za reprezentaciju Ekvadora odigrao je devet utakmica od 2015. do 2021. godine.

