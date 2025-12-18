KAO GROM IZ VEDRA NEBA! Anćeloti dobio otkaz u Brazilu
NIJE dugo potrajao!
Sin selektora reprezentacije Brazila dobio otkaz. Ne snalazi se najbolje Davide Anćeloti kao prvi trener.
Od trenutka kada je dobio licencu trenera, bio je asistent svom ocu Karlu, radio je sa njim, a od 2023. godine ima i UEFA Pro licencu. Nazivali su ga i "tajnim oružjem" Karla Anćelotija za vreme dok je Italijan bio u Real Madridu, a prvu šansu da bude prvi trener dobio je u Botafogu.
Ipak, nije ispunio očekivanja. Imao je od početka problema, posebno nakon medijskih natpisa da je Botafogo angažovao "prezime", a posle šestog mesta na tabeli Serije A i ispadanja u Kopa Libertadores od ekvatorskog LDU Kito u osmini finala, bilo je jasno da će doći do rastanka.
Davide Anćeloti je dobio otkaz i od danas je i zvanično u potrazi za novim poslom. Inače, jedan već ima, to je pomoćnik u reprezentaciji Brazila...
