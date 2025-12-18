Košarka

SRUŠIO ZVEZDU I DOBIO PRIZNANJE: Elajdža Brajant MVP kola u Evroligi

Танјуг

18. 12. 2025. u 12:36

KOŠARKAŠ Hapoela Elajdža Brajant najkorisniji je (MVP) igrač 16. kola Evrolige, saopšteno je na sajtu takmičenja.

СРУШИО ЗВЕЗДУ И ДОБИО ПРИЗНАЊЕ: Елајџа Брајант МВП кола у Евролиги

Foto: Profimedia

Sjajni Amerikanac je u pobedi nad Crvenom zvezdom (84:78) ostvario učinak od 37 indeksnih poena.

On je utakmicu okončao sa 28 poena (2/4 dvojke, 6/11 trojke, 6/6 slobodna bacanja), a imao je i devet skokova, pet asistencija i jednu blokadu.

Najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu imao je Mekinli Rajt - 42, ali je njegov Dubai poražen pred praznim tribinama kod kuće od Makabija (97:95). 

Bivši košarkaš Budućnosti je dao 26 poena, uz sedam skokova, 10 asistencija i jednu blokadu.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK
Svet

0 0

NISU LEPI Tramp u Beloj kući postavio pločice s opisima bivših predsednika: Umesto BAJDENOVE slike - ŠOK

ADMINISTRACIJA Donalda Trampa postavila je nove pločice ispod portreta bivših predsednika u Beloj kući, napadajući svoje prethodnike na način tipičan za američkog predsednika. U takozvanoj "Predsedničkoj stazi slavnih" sada se nalaze natpisi koje je, po svemu sudeći, sročio sam Tramp, a koji sadrže oštre kritike na račun Džoa Bajdena, Baraka Obame pa čak i republikanca Džordža V. Buša, prenosi Skaj Njuz.

18. 12. 2025. u 08:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!

HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!