SRUŠIO ZVEZDU I DOBIO PRIZNANJE: Elajdža Brajant MVP kola u Evroligi
KOŠARKAŠ Hapoela Elajdža Brajant najkorisniji je (MVP) igrač 16. kola Evrolige, saopšteno je na sajtu takmičenja.
Sjajni Amerikanac je u pobedi nad Crvenom zvezdom (84:78) ostvario učinak od 37 indeksnih poena.
On je utakmicu okončao sa 28 poena (2/4 dvojke, 6/11 trojke, 6/6 slobodna bacanja), a imao je i devet skokova, pet asistencija i jednu blokadu.
Najveći indeks korisnosti u prethodnom kolu imao je Mekinli Rajt - 42, ali je njegov Dubai poražen pred praznim tribinama kod kuće od Makabija (97:95).
Bivši košarkaš Budućnosti je dao 26 poena, uz sedam skokova, 10 asistencija i jednu blokadu.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
