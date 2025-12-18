Ostali sportovi

NIŠLIJE KOD TAKOVA: Od sutra do nedelje odigraće se deveto kolo Superlige Srbije za odbojkaše

Slobodan Krstović

18. 12. 2025. u 11:44

DEVETO kolo Suprelige Srbije za odbojkaše otvaraju sutra u Gornjem Milanovcu Takovo i Niš. A u subotu gledaćemo dva derbija, prvo večeiti od 17.00 časova između Partizana i Crvene zvezde, a potom od 17.30 u Subotici hit prvenstva Spartak dočekuje Vojvodinu. Branilac titule, Radnički u nedelju kod kuće igra sa fenjerašem Jedinstvom iz Stare Pazove.

FOTO: OSS

DEVETO kolo Superlige Srbije za odbojkaše, petak: Takovo - Niš (17.00). Subota: Partizan - Crvena zvezda (17.00), Spartak - Vojvodina (17.30). Mladi radnik - Dubočica (18.00), VGSK - Karađorđe (19.00). Nedelja: Radnički - Jedinstvo SP (17.00).

TABELA: Spartak SU 6 pobeda, Vojvodina 6, C. zvezda 5, Radnički 5, Karađorđe 5, Takovo 4, Partizan 3, Mladi radnik 3, VGSK 3, Dubočica 3, Niš 2, Jedinstvo SP 1.

