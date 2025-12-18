NIŠLIJE KOD TAKOVA: Od sutra do nedelje odigraće se deveto kolo Superlige Srbije za odbojkaše
DEVETO kolo Suprelige Srbije za odbojkaše otvaraju sutra u Gornjem Milanovcu Takovo i Niš. A u subotu gledaćemo dva derbija, prvo večeiti od 17.00 časova između Partizana i Crvene zvezde, a potom od 17.30 u Subotici hit prvenstva Spartak dočekuje Vojvodinu. Branilac titule, Radnički u nedelju kod kuće igra sa fenjerašem Jedinstvom iz Stare Pazove.
DEVETO kolo Superlige Srbije za odbojkaše, petak: Takovo - Niš (17.00). Subota: Partizan - Crvena zvezda (17.00), Spartak - Vojvodina (17.30). Mladi radnik - Dubočica (18.00), VGSK - Karađorđe (19.00). Nedelja: Radnički - Jedinstvo SP (17.00).
TABELA: Spartak SU 6 pobeda, Vojvodina 6, C. zvezda 5, Radnički 5, Karađorđe 5, Takovo 4, Partizan 3, Mladi radnik 3, VGSK 3, Dubočica 3, Niš 2, Jedinstvo SP 1.
Preporučujemo
UB DOMAĆIN ISTORIJSKOG SPEKTAKLA: KSS organizuje basket 3x3 turnir kakav viđen nije
18. 12. 2025. u 19:25
SADA JE SVE JASNO: Aleksandar Komarov najbolji rvač Srbije u 2025. godini
18. 12. 2025. u 19:10
RADUNOVIĆ MENjA SREDINU: Član Serije B želi da dovede Srbina
18. 12. 2025. u 18:55
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)