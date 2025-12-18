HRVATI GLEDAJU I NE VERUJU! Dinamo Zagreb se seli sa Maksimira
PALA je konačna odluka!
Redovna sednica Skupštine Fudbalskog kluba Dinamo održana je u Zagrebu. Doneto je nekoliko važnih odluka, a jedna je donošenje izmena i dopuna finansijskog plana za 2025. godinu i usvajanje predloga plana rada Dinama i finansijskog poslovanja za 2026.
Ipak, najvažnija stvar vezana je za stadion. Kako je saopštio klub, sledi privremeno preselenje s maksimirskog stadiona na novoizgrađeni kompleks u Kranjčevićevoj, relokacija treninga, gradnja novog fudbalskog kampa, privremeno preselenje stručnih službi kluba, projekat rušenja i izgradnja novog stadiona u Maksimiru.
Stadion Maksimir izgrađen je 1912. godine, a do sada je tri puta rekonstruisan (1948, 1998. i 2011). Sada prima 25.912 gledalaca, a najveća poeta je zabeležena 19. jula 1973. kada je duel Zagreba i Osijeka posmatralo 64.138 ljudi.
Dinamo na Maksimiru igra od 1948, a zagrebačka Lokomotiva od 2009. Mečeve je tu igrala i reprezentacija Hrvatske, a nekoliko puta je tu i reprezentacija Jugoslavije dočekivala rivale. Na ovom stadionu su igrani i mečevi na Evropskom prvenstvu u fudbalu 1976. godine.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
