"PRISTUP MORA DA BUDE DRUGAČIJI!" Mirko Ocokoljić pred meč Žalgiris - Partizan

Filip Milošević

18. 12. 2025. u 13:00

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je danas da očekuje tešku utakmicu protiv Žalgirisa i dodao da "crno-beli" moraju da promene pristup na predstojećem meču Evrolige.

FOTO: N. Skenderija

Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 19 časova ekipi Žalgirisa u 17. kolu Evrolige.

"Očekuje nas teška utakmica. Igramo protiv tima koji ima odlične litvanske košarkaše uz grupu stranih igrača predvođenih, pre svega, Najdželom Vilijams-Gosom, Silvanom Franciskom i Mozesom Rajtom. To je ekipa koja je bila najveće iznenađenje na samom startu Evrolige. Ipak, juče su odigrali nešto slabiju utakmicu, slično kao i mi. Što se nas tiče, moramo da vidimo gde smo grešili i da pristup utakmici bude drugačiji u odnosu na sinoćni meč", rekao je Ocokoljić, preneo je zvanični sajt kluba.

Partizan je u sredu u Beogradu poražen od Virtusa (68:86), dok je Žalgiris u Kaunasu izgubio od Efesa (64:87).

"Moramo da se dodatno pripremimo gledajući snimke. Duga je sezona, tako da moramo da budemo fokusirani i da pronađemo pravu energiju. Potrebno je da igramo pametnije i da ne ponavljamo iste greške", izjavio je košarkaš Partizana Šejk Milton.

Košarkaši Žalgirisa se nalaze na osmom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i sedam poraza, dok je Partizan na 17. poziciji sa skorom 6/10.

