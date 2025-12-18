"PRISTUP MORA DA BUDE DRUGAČIJI!" Mirko Ocokoljić pred meč Žalgiris - Partizan
Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je danas da očekuje tešku utakmicu protiv Žalgirisa i dodao da "crno-beli" moraju da promene pristup na predstojećem meču Evrolige.
Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 19 časova ekipi Žalgirisa u 17. kolu Evrolige.
"Očekuje nas teška utakmica. Igramo protiv tima koji ima odlične litvanske košarkaše uz grupu stranih igrača predvođenih, pre svega, Najdželom Vilijams-Gosom, Silvanom Franciskom i Mozesom Rajtom. To je ekipa koja je bila najveće iznenađenje na samom startu Evrolige. Ipak, juče su odigrali nešto slabiju utakmicu, slično kao i mi. Što se nas tiče, moramo da vidimo gde smo grešili i da pristup utakmici bude drugačiji u odnosu na sinoćni meč", rekao je Ocokoljić, preneo je zvanični sajt kluba.
Partizan je u sredu u Beogradu poražen od Virtusa (68:86), dok je Žalgiris u Kaunasu izgubio od Efesa (64:87).
"Moramo da se dodatno pripremimo gledajući snimke. Duga je sezona, tako da moramo da budemo fokusirani i da pronađemo pravu energiju. Potrebno je da igramo pametnije i da ne ponavljamo iste greške", izjavio je košarkaš Partizana Šejk Milton.
Košarkaši Žalgirisa se nalaze na osmom mestu na tabeli Evrolige sa devet pobeda i sedam poraza, dok je Partizan na 17. poziciji sa skorom 6/10.
