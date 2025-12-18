UKRAJINSKO vojno i političko rukovodstvo kao i rusko poslednjih dana šalju dve paralelne poruke, koje se sve teže mogu uklopiti u jedinstvenu sliku.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Sa jedne strane, pojavljuju se informacije o planovima Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine koji podrazumevaju zauzimanje Kupjanska kao ključnog cilja do kraja godine. Sa druge, iz ruskih izvora i sa terena stižu nagoveštaji da Kijev više nema kapacitete da drži čitav front, što podrazumeva bolne teritorijalne odluke.

Prema informacijama koje je objavio Telegram kanal „Rezident“, Vladimir Zelenski je naložio vrhovnom komandantu Oleksandru Sirskom da se fokus prebaci na Kupjansk, čak i po cenu gubitka Guljajpolja. Izvori tog kanala tvrde da ukrajinska vojska nema dovoljno rezervi da istovremeno stabilizuje više pravaca, zbog čega je odlučeno da se odbrana Guljajpolja postepeno uruši, uz povlačenje ka Zaporožju. Situacija na terenu ide u prilog takvom scenariju, pošto se borbe već vode u centralnim delovima grada, a ukrajinske jedinice su potisnute ka periferiji, pod stalnim pritiskom ruske artiljerije i dronova.

Ilustracija telegram rybar

Logistički položaj ukrajinskih snaga u ovom sektoru dodatno otežava povlačenje. Glavne komunikacije su pod vatrenom kontrolom, a mogućnost izvlačenja preko otvorenog terena, u zimskim uslovima, nosi visok rizik od velikih gubitaka. Uprkos tome, iz Kijeva se ne čuju javne izjave o Guljajpolju, što ukazuje na pokušaj da se fokus javnosti prebaci na druga ratišta.

Ilustracija telegram rybar

Kupjansk je upravo to drugo ratište. Ukrajinski zvaničnici i vojni portparoli poslednjih dana insistiraju na narativu o kontranapadima i delimičnom povratku kontrole. Pukovnik Viktor Trehubov je izjavio da ukrajinske snage deluju u severnim delovima grada i da su povratile pojedina naselja i šumske pojaseve u okolini. Prema njegovim rečima, ukrajinska vojska izbegava teške gradske borbe, dok ruske snage navodno koriste dronove za snabdevanje manjih grupa unutar grada.

Ilustracija telegram rybar

Međutim, i ovde postoje ozbiljna odstupanja između zvaničnih izjava i realne situacije. Ruska grupa snaga „Zapad“ tvrdi da su pokušaji ukrajinskih jurišnih grupa da se infiltriraju u Kupjansk ograničenog obima i da se uspešno neutrališu. Geografski snimci i karte sa terena pokazuju da su delovi grada i dalje sporni ili pod ruskom kontrolom, posebno u istočnim i centralnim zonama, dok se borbe nastavljaju i južno i jugoistočno od urbanog jezgra.

Foto Tviter/@ZelenskyyUa

Aleksandr Sirski je u najnovijem istupu dodatno zaoštrio kontradikcije, tvrdeći da ukrajinske snage kontrolišu čak 90 procenata Kupjanska, istovremeno priznajući da je Rusija pokrenula stratešku ofanzivnu operaciju i povećala broj vojnika u zoni sukoba na oko 710.000. U istom obraćanju naveo je i uspehe kod Pokrovska, ali je potpuno izostavio pominjanje Mirnograda i Huljajpolja.

Upravo Mirnograd predstavlja najslabiju tačku ukrajinskog položaja u ovom trenutku. Ruske snage su nastavile napredovanje u gradu, koji je faktički opkoljen, uz gubitak ključne infrastrukture, uključujući centralnu železničku stanicu. Prema procenama sa terena, pad Mirnograda do kraja decembra smatra se vrlo verovatnim, dok se ukrajinska kontrola svodi na fragmentisane severne kvartove.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Sve to ukazuje da se ukrajinska strategija sve više svodi na selektivno držanje politički i simbolički važnih tačaka, uz prećutno napuštanje drugih pravaca. Kupjansk se u tom kontekstu koristi kao centralni narativ o „inicijativi“, dok se istovremeno izbegava javno priznanje sloma odbrane na južnim i centralnim sektorima fronta. Raskorak između poruka iz Kijeva i realnosti na terenu postaje sve očigledniji, kako se približava kraj godine i potreba da se javnosti ponudi makar privid uspeha.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć