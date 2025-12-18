POTPUNI RASPAD BLOKADERSKE DEMOKRATSKE STRANKE: Članovi DS-a udarili na Milivojevića: Dobijaš mngoo para, a oterao si najbolje ljude!
BLOKADERSKA Demokratska stranka ovih dana doživljava potpuni rastad!
Naime, članovi DS-a preko svojih naloga na društvenim mrežama udarili su na Srđana Milivojevića.
Optužuju ga, naime, da je iako dobija mnogo para uvećao dugove, a da je ujedno "najbolje ljude oterao iz stranke".
"Trebaju mu samo poslušnici", navode dalje članovi DS-a, dok uništava sve što je ostalo od stranke.
Pogledajte njihove objave na društvenim mrežama:
