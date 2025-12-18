Politika

POTPUNI RASPAD BLOKADERSKE DEMOKRATSKE STRANKE: Članovi DS-a udarili na Milivojevića: Dobijaš mngoo para, a oterao si najbolje ljude!

В.Н.

18. 12. 2025. u 10:46

BLOKADERSKA Demokratska stranka ovih dana doživljava potpuni rastad!

Naime, članovi DS-a preko svojih naloga na društvenim mrežama udarili su na Srđana Milivojevića. 

Optužuju ga, naime, da je iako dobija mnogo para uvećao dugove, a da je ujedno "najbolje ljude oterao iz stranke". 

"Trebaju mu samo poslušnici", navode dalje članovi DS-a, dok uništava sve što je ostalo od stranke. 

Pogledajte njihove objave na društvenim mrežama:

