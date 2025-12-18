POTPUNI RASPAD BLOKADERSKE DEMOKRATSKE STRANKE: Članovi DS-a udarili na Milivojevića: Dobijaš mngoo para, a oterao si najbolje ljude!

BLOKADERSKA Demokratska stranka ovih dana doživljava potpuni rastad!

Foto: Printskrin

Naime, članovi DS-a preko svojih naloga na društvenim mrežama udarili su na Srđana Milivojevića.

Optužuju ga, naime, da je iako dobija mnogo para uvećao dugove, a da je ujedno "najbolje ljude oterao iz stranke".

"Trebaju mu samo poslušnici", navode dalje članovi DS-a, dok uništava sve što je ostalo od stranke.

Pogledajte njihove objave na društvenim mrežama:

Godinu dana prošlo je od izborne skupštine DS. Imali smo 3 kndidata i pobedu @srdjanmil037 u II krugu. Najavio je veliku integraciju drugih stanaka u @demokrate i hiljade novih članova. Njegov tim najavio je deblokadu stranačkog računa za godinu dana. Nakon tesne pobede,… — Nesa KOJIC (@NesaKojic) December 17, 2025

Foto: Iks