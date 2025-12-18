MARIJU SUPRUG TUKAO I MUČIO U LIFTU, PA JE BACIO SA 10. SPRATA: Tvrdio da se bacila sama - Kamere sve snimile
MARIJA Katijana Gomes da Silva (25) preminula je nakon što je pala sa 10. sprata zgrade u Sao Paolu, a vlast je uhapsila njenog 40-godišnjeg supruga, Aleks Leandra Biso dos Santosa, pod sumnjom za femicid.
Dvadesetpetogodišnjakinja je pronađena mrtva ispred zgrade 29. novembra. Prvobitno je Santos policiji rekao da je reč o samoubistvu nakon svađe sa suprugom.
Međutim, deset dana kasnije policija ga je uhapsila kao osumnjičenog za ubistvo. Hapšenje je usledilo nakon što je snimak bezbednosne kamere pokazao da je Santos pretukao suprugu u garaži, a zatim nastavio fizički napad u liftu, čak je i zgrabio za vrat.
Komšije para pozvale su policiju nakon što su čule glasove i buku iz zgrade. Policija sumnja da je Santos bacio Silvu sa balkona.
Incident je potresao lokalnu zajednicu, naročito jer je Santos oko nedelju dana pre hapšenja prisustvovao njenoj sahrani, gde je viđen kako kleči pored kovčega sa suzama u očima.
Marija Katijana Silva rođena je u Krateusu, a potom se preselila u Sao Paolo, gde je upoznala i udala se za Santosa. Često je na društvenim mrežama delila video zapise iz svakodnevnog života, putovanja, šminke i saveta o zdravlju.
(Kurir)
