GOTOVO JE! FIFA vraća Rusiju međunarodnim takmičenjima u 2026.godini

Sastanak Saveta Svetske fudbalske federacije (FIFA) doneo je i rađanje novog takmičenja pod njenim okriljem.

Biće to Svetsko prvenstvo za kadete (U15), koje će biti slično onima za igrače do 17, odnosno 20 godina. Ove godine su na tim turnirima zlato osvajali Portugal i Maroko.

Prvo izdanje U15 Svetskog prvenstva biće održano 2026. godine u festivalskom formatu, za mladiće, dok će devojke učestvovati prvi put od 2027. godine. Detalji takmičenja se još uvek finalizuju, a turnir bi mogao da se igra na manjim terenima uz sedam do devet igrača po ekipi.

A ono što je posebno interesantno je povratak Rusa takmičenju. Naime, predsednik Đani Infantino najavio je da će ono biti "otvoreno za sve reprezentacije članice FIFA".

Bio bi to prvi nastup Rusije na takmičenju koje organizuje FIFA ili UEFA još od 2022. godine. Uprkos zabrani, Rusija je zadržala članstvo u FIFA-i, ali organizatore brine hoće li se drugi učesnici pobuniti i bojkotovati takmičenje.

Podsećanja radi, međunarodne fudbalske organizacije stale su na stranu Ukrajine u ratnom sukobu, pa su Rusiju izbacili iz svih takmičenja klupskih i reprezentativnih u fudbalu.

