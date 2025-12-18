ALIMPIJEVIĆ: "NBA Evropu ne zanimaju klubovi iz Srbije!"

Selektor reprezentacije Srbije i trener Bešiktaša, Dušan Alimpijević, smatra da novo takmičenje NBA Evropa nije zainteresovan za srpske klubove.

FOTO TANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Pitanje o NBA Evropi dobio je i Dušan Alimpijević. Selektor Srbije i trener Bešiktaša doživeo je poraz sa turskim klubom u Londonu od domaćih Lajonsa (96:98 posle produžetka), a nakon utakmice je govorio na konferenciji za medije.

"Vidite, smatram da bi trebalo da pričamo o NBA Evropi drugi put. Sada smo odigrali utakmicu Evrokupa, takmičenja koje je u organizaciji Evrolige", rekao je trener crno-belih iz Istanbula.

Dodaje i da nije siguran kakav će to projekat da bude jer u njega nisu uključeni timovi iz Srbije.

"Kad NBA bude došao u Evropu, govorićemo o ovoj temi. Kao što možete da vidite, nisu orni da uključe prevelik broj timova. Na primer, nisam čuo da se zanimaju za bilo koji srpski tim i nisam siguran kakav će to projekat da bude. Videćemo", zaključio je Alimpijević.

