SKUPŠTINA SRBIJE IZABRALA PET SUDIJA USTAVNOG SUDA I UTVRDILA LISTU KANDIDATA: Ovo su izabrani

18. 12. 2025. u 11:30

POSLANICI Skupštine Srbije izabrali su pet sudija Ustavnog suda na predlog predsednika Republike i utvrdila listu kandidata sudija Ustavnog suda koje imenuje predsednik.

Poslanici su glasanje obavili javno putem elektronskog glasanja.

Skupština je za sudije Ustavnog suda izabrala: prof. dr Dobrosava Milovanovića iz Beograda, Maju Popović iz Beograda, prof. dr Mihajla Rabrenovića, prof. dr Milana Rapajića, prof. dr Bojan Tubića iz Novog Sada.

Skupština Srbije je utvrdila listu kandidata sudija Ustavnog suda koje imenuje predsednik.

Ustavni sud Srbije ima ukupno 15 članova, koji se biraju na devet godina. Skupština je danas izabrala pet, a predsednik Republike će sa liste Narodne skupštine izabrati još pet, dok će preostale sudije izabrati Opšta sednica Vrhovnog suda. Ukupno se bira 13 novih sudija, pošto Vladanu Petrovu i Nataši Plavšić još ne ističe mandat.

