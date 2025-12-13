ZVEZDA OŠTEĆENA U DERBIJU: Oglasio se poznati sudijski ekspert (VIDEO)
PARTIZAN je pobedio Crvenu zvezdu u prvom ovosezonskom košarkaškom večitom derbiju (79:76). Osim o utakmici priča se i o sudijama.
Sudijski ekspret portala "Basket News", Tod Vornik je istakao da su crveno-beli bili oštećeni na ovom meču.
Najviše se osvrnuo na situaciju koja se dogodila pri vođstvu Zvezde od 67:59 na 5:38 do kraja.
- Nažalost po goste, u ovoj situaciji donete su dve pogrešne sudijske odluke. Prvo, u borbi za loptu posle njenog izbijanja, Tajrik Džons zamahuje rukom i udara Kodija Milera-Mekintajera u lice. To je bio prekršaj koji nije dosuđen u korist Crvene zvezde. Zatim Džons snažno kreće ka košu i ostvaruje kontakt sa Dejvontijem Grejemom, koji zauzima ispravnu odbrambenu poziciju, čak i izvan defanzivnog polukruga, ali se uprkos tome dosuđuje blokirajući faul Grejemu - rekao je Vornik i još detaljnije opisao šta se dogodilo.
- Umesto da Zvezda dobije loptu uz vođstvo od osam poena i dodatni momentum posle Grejemove legalne odbrane, Džonsu se priznaje koš, a zatim pogađa i dodatno slobodno bacanje, čime smanjuje zaostatak na pet poena (62:67). Takođe se vidi da sudija signalizira kako je Grejem bio unutar defanzivnog polukruga. Nije bio – nalazio se izvan njega – ali to je u ovoj situaciji i nebitno, jer se pravilo defanzivnog polukruga primenjuje samo ako je napadač u vazduhu, što u ovom slučaju Džons nije bio. Još jednom vidimo da sudije Evrolige ne fokusiraju pravilno na odbrambene situacije, zbog čega donose pogrešnu odluku - zaključio je Vornik.
Situaciju o kojoj je pričao Vornik možete pogledati na snimku ispod od 5:50.
Podsetimo, posle 15 kola u Evroligi Crvena zvezda je na učinku 9-6, dok je Partizan na 6-9.
