TUGA NA MARAKANI: Umro bivši golman Crvene zvezde
Tužan dan za srpski fudbal, a naročito one kojima su crveno-beli sa Marakane u srcu.
Nekadašnji golman Crvene zvezde Dragan Simeunović preminuo je u ponedeljak u 72. godini, saopštio je danas beogradski klub.
- Simeunović je rođen 17. septembra 1954. godine u Kraljevu. Fudbalsku karijeru započeo je u rodnom gradu, u ekipi Sloge, dok je za Crvenu zvezdu debitovao 10. avgusta 1976. godine na prijateljskoj utakmici protiv Slobode iz Užica u Čačku. Za crveno-bele je nastupao u dva mandata ponosno braneći boje našeg kluba. Poslednju utakmicu u dresu Crvene zvezde odigrao je 3. oktobra 1982. godine protiv Željezničara. Zabeležio je ukupno 80 nastupa, a među navijačima je ostao upamćen po sigurnim intervencijama i sportskom duhu - saopštila je Zvezda i dodala da izražava najdublje saučešće porodici Simeunović.
Simeunović je 4. marta 1981. godine na prvom meču četvrtfinala Kupa šampiona u Milanu odbranio početkom drugog poluvremena penal fudbaleru Intera Alesandru Altobeliju.
Međutim, Simeunović je u 57. minutu morao da bude zamenjen, pošto ga je prilikom jedne intervencije Altobeli udario kopačkom u glavu. Fudbaler Intera je dobio žuti karton, a umesto Simeunovića na gol Zvezde je stao Goran Živanović.
Utakmica u Milanu je završena bez pobednika, 1:1, a Inter je u revanšu u Beogradu slavio sa 1:0 i izborio je plasman u polufinale Kupa šampiona.
Simeunović je branio na jednoj utakmici za reprezentaciju Jugoslavije i to 30. marta 1980. godine u Beogradu protiv Rumunije (2:0).
