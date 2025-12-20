RUSKI SPECIJALAC OTPUTOVAO U MAJAMI: Na stolu poslednji nacrt mirovnog plana o Ukrajini
SPECIJALNI predstavnik predsednika Ruske Federacije i generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dmitrijev objavio je da je na putu za Majami.
- Na putu za Majami. Dok se ratni huškači bore da potkopaju američki mirovni plan za Ukrajinu, podsetio sam se ovog videa sa mog prethodnog putovanja - svetlost se probija kroz olujne oblake - napisao je na engleskom na svojoj Iks stranici, priloživši isečak videa, prenosi TASS.
Ranije je američki list "Politiko" objavio da se očekuje da će se ruska i američka delegacija sastati u Majamiju ovog vikenda kako bi razgovarale o rešavanju sukoba u Ukrajini.
Američki sekretar Marko Rubio izjavio je da bi mogao da prisustvuje delu razgovora o Ukrajini koji će se održati u subotu u Majamiju.
On je rekao da će se u subotu sastati sa savetnikom ruskog predsednika Kirilom Dmitrijevim kako bi razgovarali o poslednjem nacrtu plana SAD za okončanje rata u Ukrajini.
Prema rečima zvaničnika Bele kuće, američki izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika SAD Donalda Trampa, Džared Kušner, planiraju da se sastanu sa ruskom delegacijom u Miamiju ovog vikenda, dok nastavljaju pokušaje da postignu sporazum o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.
U razgovorima će učestvovati i zvaničnici iz više zemalja naveo je novinar "Aksiosa" Barak Ravid na platformi Iks, pozivajući se na neimenovane izvore.
Preporučujemo
ORBAN NIKAD OŠTRIJE O ODLUCI BRISELA: Kredit EU za Ukrajinu podseća na Treći rajh
20. 12. 2025. u 08:28
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)