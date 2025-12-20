RUSKI SPECIJALAC OTPUTOVAO U MAJAMI: Na stolu poslednji nacrt mirovnog plana o Ukrajini

SPECIJALNI predstavnik predsednika Ruske Federacije i generalni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dmitrijev objavio je da je na putu za Majami.

Foto: Profimedia

- Na putu za Majami. Dok se ratni huškači bore da potkopaju američki mirovni plan za Ukrajinu, podsetio sam se ovog videa sa mog prethodnog putovanja - svetlost se probija kroz olujne oblake - napisao je na engleskom na svojoj Iks stranici, priloživši isečak videa, prenosi TASS.

Ranije je američki list "Politiko" objavio da se očekuje da će se ruska i američka delegacija sastati u Majamiju ovog vikenda kako bi razgovarale o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Američki sekretar Marko Rubio izjavio je da bi mogao da prisustvuje delu razgovora o Ukrajini koji će se održati u subotu u Majamiju.

On je rekao da će se u subotu sastati sa savetnikom ruskog predsednika Kirilom Dmitrijevim kako bi razgovarali o poslednjem nacrtu plana SAD za okončanje rata u Ukrajini.

Prema rečima zvaničnika Bele kuće, američki izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika SAD Donalda Trampa, Džared Kušner, planiraju da se sastanu sa ruskom delegacijom u Miamiju ovog vikenda, dok nastavljaju pokušaje da postignu sporazum o okončanju ruske agresije na Ukrajinu.

U razgovorima će učestvovati i zvaničnici iz više zemalja naveo je novinar "Aksiosa" Barak Ravid na platformi Iks, pozivajući se na neimenovane izvore.