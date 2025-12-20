Tip Asova

DEJAN LEKIĆ: Elče po šablonu ruši i Valjekano

Žarko Urošević

20. 12. 2025. u 08:30

* Bivši napadač Majorke, tipuje utakmice prve lige Španije

Ilustracija

MOJ TIP

subota, 

Ovijedo – Selta 2-3

Levante – Sosijedad X2

OSASUNA – ALAVES 1

Real Madrid – Sevilja 2-3

nedelja, 

Đirona – Atl. Madrid 2

Viljareal – Berselona 2

ELČE – VALjEKANO 1

Betis – Hetafe 1

ponedeljak, 

Bilbao – Espanjol GG

Osasuna bi morala da iskoristi pad forme Alavesa, i da na domaćem terenu osvoji veoma važne bodove, u želji da ostane iznad zone ispadanja. Kec je fiks.

Elče se nalazi u grupi timova sa najviše nerešenih rezultata, ukupno sedam u 16 utakmica. U borbi sa Valjekanom za prevlast na sredini tabele, očekujem da iskoristi šablon sa poslednjeg meča u kome je sa tri gola nadvisio Đironu.

