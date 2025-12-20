DEJAN LEKIĆ: Elče po šablonu ruši i Valjekano
* Bivši napadač Majorke, tipuje utakmice prve lige Španije
MOJ TIP
subota,
Ovijedo – Selta 2-3
Levante – Sosijedad X2
OSASUNA – ALAVES 1
Real Madrid – Sevilja 2-3
nedelja,
Đirona – Atl. Madrid 2
Viljareal – Berselona 2
ELČE – VALjEKANO 1
Betis – Hetafe 1
ponedeljak,
Bilbao – Espanjol GG
Osasuna bi morala da iskoristi pad forme Alavesa, i da na domaćem terenu osvoji veoma važne bodove, u želji da ostane iznad zone ispadanja. Kec je fiks.
Elče se nalazi u grupi timova sa najviše nerešenih rezultata, ukupno sedam u 16 utakmica. U borbi sa Valjekanom za prevlast na sredini tabele, očekujem da iskoristi šablon sa poslednjeg meča u kome je sa tri gola nadvisio Đironu.
Preporučujemo
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
20. 12. 2025. u 07:30
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
20. 12. 2025. u 07:00
ĐURICA U SVOM STILU: "Ko nema u vugla, mora da gugla"
20. 12. 2025. u 06:40
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
HAOS: Čuveni fudbaler pauzirao karijeru da bi bio uz bolesnu suprugu, a ona ga - PREVARILA!
Život stvarno piše drame...
17. 12. 2025. u 19:20
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!
Najnovije vesti iz Nemačke liče na nedavne iz Italije.
17. 12. 2025. u 14:15
Komentari (0)