PREMIJER Mađarske Viktor Orban podržao je izjavu ruskog predsednika Vladimira Putina da je nedopustivo kako Evropska unija postupa sa zamrznutom ruskom imovinom.

AP Photo/Evan Vucci

Istovremeno, šef mađarske vlade uporedio je ovakav postupak EU sa Trećim rajhom, jer je i Nemačka tada planirala da otplaćuje kredite na račun SSSR-a.

- Korišćenje zamrznute ruske imovine? Ta ideja je odavno zastarela. Zajednički budžet EU za Ukrajinu? Dotacije pod maskom zajmova samo potpiruju sukob - napisao je Orban na društvenoj mreži Iks.

On je naveo da ne želi da buduće mađarske generacije „plaćaju cenu ovog rata“.

Kredit EU za Ukrajinu podseća na Treći rajh

Premijer Mađarske uporedio je odluku lidera EU da uzmu kredit za Ukrajinu i otplatu planiraju preko ruskih reparacija sa Trećim rajhom.

- Ovi ljudi, koji su sada odlučili da uzmu vojni kredit, usmerili su Evropsku uniju na put pobede nad Rusijom. Ovo više nije političko pitanje, nije geopolitičko pitanje, već pitanje novca. Ono što se dogodilo juče je izuzetno ozbiljno. Kada su Nemci započeli Drugi svetski rat, govorili su isto ono što sam čuo juče: 'Pobedićemo, a troškove rata ćemo pokriti ne preko reparacija, već preko plenidbe - konstatovao je Orban na konferenciji za novinare.

Prema njegovim rečima, nacistička Nemačka je takođe finansirala rat kreditima i računala da će ih otplaćivati „na račun imovine i profita ostvarenog posle pobede“, a Evropa se sada nalazi na istom tom putu.

- Podsećam da je u Prvom svetskom ratu, nakon ubistva prestolonaslednika, opšte evropsko raspoloženje među građanima koji su sedeli na terasama kafića i pijuckali kafu bilo ovakvo: 'Naši lideri nisu toliko glupi da uvuku Evropu u rat'. Ali uvukli su je! Postepeno uvlačenje u rat je, nažalost, dobro poznata evropska priča - zaključio je Orban.

Ranije je šef mađarske vlade saopštio da niko nema nameru da vrati vojni kredit i zato će osnovni dug i kamate vraćati deca i unuci onih koji su kredit odobrili.

Ranije danas, Putin je tokom velike godišnje konferencije za novinare izjavio da pokušaji oduzimanja ruske imovine u Evropskoj uniji nisu čak ni krađa, već pljačka. Takođe je napomenuo da će Moskva učiniti sve da odbrani svoje interese.

O zamrznutoj ruskoj imovini

Podsetimo, zemlje Evropske unije postigle su dogovor da daju Ukrajini kredit od 90 milijardi evra u naredne dve godine, saopštio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u kreditu. Lideri EU nisu uspeli da se usaglase o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava.

Kako je izjavio premijer Belgije Bart de Vever, sve zemlje EU su nakon samita i diskusija shvatile da konfiskacija ruskih sredstava nosi finansijske i pravne rizike kojima je teško upravljati.

U međuvremenu, Centralna banka Rusije podnela je tužbu protiv evropskog depozitara „Juroklir“ za sumu od preko 18 biliona rubalja (oko 193 milijarde evra) zbog pokušaja Evropske unije da ukrade zamrznutu rusku imovinu.

Nakon pokretanja Specijalne vojne operacije, zemlje EU i G7 blokirale su približno polovinu ruskih deviznih rezervi. Više od 200 milijardi evra nalazi se u EU, prvenstveno na računima kod „Juroklira“, jednog od najvećih svetskih sistema za kliring i obračune, sa sedištem u Belgiji.

Istovremeno, rusko Ministarstvo spoljnih poslova je već izjavilo da ideja EU o isplati reparacija od strane Rusije Ukrajini nema veze sa realnošću, jer se Brisel već odavno bavi krađom ruske imovine.

(Sputnjik)

