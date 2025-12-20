OVA OPŠTINA U BEOGRADU DANAS NEĆE IMATI STRUJE: Korišćenje električne energije biće moguće u popodnevnim časovima

DANAS od 9 časova se nestanak struje očekuje u jednom delu opštine Voždovac.

D. Novković

Elektrodistribucija Srbije je za danas, 20. decembar, najavila planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu.

Isključenja struje obuhvatiće danas deo beogradske opštine Voždovac, a struje neće biti od 9 do 14 časova na Bulevaru oslobođenja 219A i u ulici Jove Ilića 154, kako navodi Elektrodistribucija Srbije.

