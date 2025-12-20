Beograd

OVA OPŠTINA U BEOGRADU DANAS NEĆE IMATI STRUJE: Korišćenje električne energije biće moguće u popodnevnim časovima

Ana Đokić

20. 12. 2025. u 08:29

DANAS od 9 časova se nestanak struje očekuje u jednom delu opštine Voždovac.

ОВА ОПШТИНА У БЕОГРАДУ ДАНАС НЕЋЕ ИМАТИ СТРУЈЕ: Коришћење електричне енергије биће могуће у поподневним часовима

D. Novković

Elektrodistribucija Srbije je za danas, 20. decembar, najavila planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu. 

Isključenja struje obuhvatiće danas deo beogradske opštine Voždovac, a struje neće biti od 9 do 14 časova na Bulevaru oslobođenja 219A i u ulici Jove Ilića 154, kako navodi Elektrodistribucija Srbije.

BONUS VIDEO:

Račun za struju manji za 1.500 dinara: Saveti električara koji štede novac

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu