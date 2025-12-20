OVA OPŠTINA U BEOGRADU DANAS NEĆE IMATI STRUJE: Korišćenje električne energije biće moguće u popodnevnim časovima
DANAS od 9 časova se nestanak struje očekuje u jednom delu opštine Voždovac.
Elektrodistribucija Srbije je za danas, 20. decembar, najavila planirane prekide u isporuci električne energije u Beogradu.
Isključenja struje obuhvatiće danas deo beogradske opštine Voždovac, a struje neće biti od 9 do 14 časova na Bulevaru oslobođenja 219A i u ulici Jove Ilića 154, kako navodi Elektrodistribucija Srbije.
BONUS VIDEO:
Račun za struju manji za 1.500 dinara: Saveti električara koji štede novac
Preporučujemo
NESTANAK STRUJE DANAS U BEOGRADU: Na spisku za isključenja su dve opštine
02. 12. 2025. u 08:50
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)