"SILUJU ŽENE, OTIMAJU DECU..." Oglasili se "Varvari" i brutalnom porukom žestoko zapretili Turcima

Nakon incidenta koji je pre dve noći potresao podgoričko naselje Zabjelo, crnogorska policija privela je više desetina stranih državljana i sprovela niz kontrola, dok su dvojica muškaraca iz Azerbejdžana i Turske uhapšeni zbog sumnje da su učestvovali u nasilju.

Foto: ABA liga

U međuvremenu je napadnut i jedan lokal u turskom vlasništvu, dok su građani, revoltirani napadom, sinoć izašli na ulice, preneo je RTCG.

I najjača navijačka grupa "Varvari" su se oglasili na društvenim mrežama i najavili nove proteste.

- Večeras smo zajedno sa momcima sa Zabjela obišli celi grad i poručili da nećemo više dozvoliti da nam naoružani migranti zavode red po ulicama naše Podgorice.

- Napominjemo da akcija od noćas, a ni ubuduće nema i neće imati nikakve veze sa državljanima bilo koje države, niti bilo kojom nacijom ili verom. Jedino ima veze sa događajima koji se dešavaju u zadnje vreme od strane velikog broja migranata koji siluju naše žene, otimaju i snimaju decu, pljačkaju po ulicama, naoružani idu ulicama Podgorice, i za kraj imamo epilog izboden naš drug sa Zabjela. Poručujemo da toga neće više biti, i da ako država nije sposobna da nas zaštiti, mi ćemo zaštititi naše majke, sestre i nas same.

- Sutra (utorak) je protest ispred Vlade u 19:00č. Gledamo se - piše u objavi Varavara na društvenim mrežama.