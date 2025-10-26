NESTVARNO OTKRIĆE U PREMIJER LIGI: Evo koliko levonogih fudbalera vam treba u ekipi da biste bili najbolji!

Najnovije vesti iz engleske Premijer lige su prilično nesvakidašnje.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, izgleda da što više levonogih fudbalera neko ima u ekipi - to su mu veće šanse da je na vrhu tabele.

Jer, ako se pogledaju tri trenutno najbolje rangirana premijerligaška tima, upravo su oni sa najvećim procentom igrača koji češće koriste levu nogu.

Konkretno, na tabeli Premijer lige vodi Arsenal sa 19 bodova, drugi je Sanderlend sa 17 (i utamicom više), treži Mančester siti sa 16.

A baš takav je i redosled klubova sa najvećim procentom levonogih fudbalera:

Arsenal ih ima čak 44% u svom sastavu, Sanderlend 43%, a Siti 35%!

Stvari, naravno, nisu baš tako jednostavne, jer, eto, Vest Hem je na četvrtom mestu po broju "levonogih" (ima 35% takvih igrača) a nije u gornjoj polovini tabeli, ili, na primer, Liverpul je pretposlednji po broj fudbalera koji češće koriste levicu (15% sastava ekipe je takvo), a šesti je na tabeli.

Pa opet... činjenica da su na vrhu baš ona tri kluba koja imaju najveći broj levonogih igrača - prilično je zanimljiva.

Mikel Arteta, menadžer Arsenala / FOTO: Tanjug/AP

Što se, recimo, Arsenala tiče, to je svesan deo strategije trenera Mikela Artete, koji je od 2020. namerno dovodio levonoge igrače (npr. Gabrijel, Kalafiori) da bi popravio neravnotežu u timu i stvorio bolje taktičke opcije, poput boljih "uglova dodavanja".

Arteta je rekao da je to "zdrav balans" i da levonogi igrači "donose loptu u šesnaesterac na različite načine", a i sama klupska akademija "tobdžija" takođe radi na "proizvodnji" takvih talenata (Navaneri, Luis-Skeli...).

