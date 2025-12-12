Svet

"JA OVO NE RADIM ZBOG LASKANJA" Lukašenko: Baš mi se sviđaju Trampovi postupci u poslednje vreme

В. Н.

12. 12. 2025. u 14:17

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko pohvalio je postupke predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i rekao da mu se "u poslednje vreme baš sviđaju" postupci američkog lidera.

Foto: Tanjug/AP Photo

- Kažu da Tramp voli laskanje. Ali ja ovo ne radim zbog laskanja. Želim da kažem da mi se njegovi postupci u poslednje vreme zaista sviđaju - rekao je Lukašenko na sastanku sa specijalnim izaslanikom SAD za Belorusiju Džonom Kolom, prenela je Belta.

Kako je agencija prenela na sastanku Beloruskog saveta bezbednosti 9. decembra, Lukašenko je istakao Trampovu ulogu u unapređenju mirovne agende u vezi sa sukobom u Ukrajini.

- Bez obzira koliko pokušavaju da umanje Trampovu ulogu, on je veliki čovek u tom pogledu. Njegove izjave neće proći nezapaženo kod naroda. On želi da zaustavi rat, kako kaže, da ljudi ne bi ginuli. Možete da pravite hajku oko toga i da govorite šta god želite. Ali šta možete reći protiv onoga što Amerikanci danas rade - kazao je on.

(Tanjug)

