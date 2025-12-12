"JA OVO NE RADIM ZBOG LASKANJA" Lukašenko: Baš mi se sviđaju Trampovi postupci u poslednje vreme
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko pohvalio je postupke predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i rekao da mu se "u poslednje vreme baš sviđaju" postupci američkog lidera.
- Kažu da Tramp voli laskanje. Ali ja ovo ne radim zbog laskanja. Želim da kažem da mi se njegovi postupci u poslednje vreme zaista sviđaju - rekao je Lukašenko na sastanku sa specijalnim izaslanikom SAD za Belorusiju Džonom Kolom, prenela je Belta.
Kako je agencija prenela na sastanku Beloruskog saveta bezbednosti 9. decembra, Lukašenko je istakao Trampovu ulogu u unapređenju mirovne agende u vezi sa sukobom u Ukrajini.
- Bez obzira koliko pokušavaju da umanje Trampovu ulogu, on je veliki čovek u tom pogledu. Njegove izjave neće proći nezapaženo kod naroda. On želi da zaustavi rat, kako kaže, da ljudi ne bi ginuli. Možete da pravite hajku oko toga i da govorite šta god želite. Ali šta možete reći protiv onoga što Amerikanci danas rade - kazao je on.
(Tanjug)
Preporučujemo
„OČIGLEDNA KRAĐA I PIRATSTVO“: Karakas reagovao na američku zaplenu venecuelanskog tankera
11. 12. 2025. u 22:45
NEMAČKA OPTUŽILA RUSIJU ZA SAJBER NAPAD: Putinov ambasador pozvan na raport
12. 12. 2025. u 14:04
SUKOB NAM JE PRED VRATIMA Rute upozorava: Mi smo sledeća meta Rusije
RUSIJA bi mogla da bude spremna da upotrebi vojnu silu protiv NATO-a u narednih pet godina, smatra generalni sekretar NATO-a Mark Rute.
11. 12. 2025. u 15:46 >> 16:40
OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.
11. 12. 2025. u 16:22
"STIGLI SRPSKI HULIGANI!" Austrijska policija plaši građane po ulicama Graca zbog navijača Zvezde
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč austrijska policija je uradila nešto nesvakidašnje.
11. 12. 2025. u 16:15
Komentari (0)