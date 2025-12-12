Ostali sportovi

AMERIKANKA KAO VINO! Lindzi Von postala najstarija pobednica u Svetskom kupu

12. 12. 2025. u 12:53

Američka skijašica Lindzi Von pobedila je danas u spustu, trci Svetskog kupa voženoj u švajcarskom Sankt Moricu.

АМЕРИКАНКА КАО ВИНО! Линдзи Вон постала најстарија победница у Светском купу

Foto AP

Amerikanka je pobedila rezultatom 1:29,36 sekundi. Von je sa 41 godinom postala najstarija pobednica u Svetskom kupu.

Drugo mesto zauzela je Austrijanka Magdalena Eger sa 0,98 sekundi zaostatka, dok je njena sunarodnica Mirjam Puhner zauzela treće mesto sa 1,16 sekundi zaostatka.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa prva je Amerikanka Mikela Šifrin sa 458 bodova, druga je Lara Kolturi iz Albanije sa 302 boda, a Novozelanđanka Alis Robinson je treća sa 292 boda.

Takmičenje u Svetskom kupu se nastavlja u subotu, a na programu još jedan spust u Sankt Moricu.

