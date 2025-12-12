AMERIKANKA KAO VINO! Lindzi Von postala najstarija pobednica u Svetskom kupu
Američka skijašica Lindzi Von pobedila je danas u spustu, trci Svetskog kupa voženoj u švajcarskom Sankt Moricu.
Amerikanka je pobedila rezultatom 1:29,36 sekundi. Von je sa 41 godinom postala najstarija pobednica u Svetskom kupu.
Drugo mesto zauzela je Austrijanka Magdalena Eger sa 0,98 sekundi zaostatka, dok je njena sunarodnica Mirjam Puhner zauzela treće mesto sa 1,16 sekundi zaostatka.
U generalnom plasmanu Svetskog kupa prva je Amerikanka Mikela Šifrin sa 458 bodova, druga je Lara Kolturi iz Albanije sa 302 boda, a Novozelanđanka Alis Robinson je treća sa 292 boda.
Takmičenje u Svetskom kupu se nastavlja u subotu, a na programu još jedan spust u Sankt Moricu.
Preporučujemo
"BILI SMO BOLjI, IZGUBILI SMO": Saša Obradović utučen nakon poraza od Partizana
12. 12. 2025. u 22:49
"JOŠ SE TRESEM..." Trener Partizana otvorio dušu nakon pobede nad Zvezdom
12. 12. 2025. u 22:41
VELIKA DRAMA U "VEČITOM DERBIJU": Partizan savladao Zvezdu nakon preokreta
12. 12. 2025. u 22:29 >> 22:29
SAKRAMENTO "LEŽI" NIKOLI JOKIĆU: Najbolji igrač današnjice obožava da igra protiv Kingsa
NOVO dominantno izdanje najboljeg košarkaša današnjice očekujemo na večerašnjem meču Sakramenta i Denvera koji se sastaju u "Golden 1 centru" četiri sata posle ponoći.
11. 12. 2025. u 13:30
AUSTRIJA JE ZAPANjENA: Evo šta su "delije" upravo uradile u Gracu (FOTO/VIDEO)
Šturm Grac i Crvena zvezda igraju utakmicu u Ligi Evrope, a pred taj meč "delije" su iznenadile lokalnu javnost.
11. 12. 2025. u 17:18 >> 17:40
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)