Umalo tuča na merenju za FNC 35, Opačić i Zdravković privukli najveću pažnju (VIDEO)
Čeka nas spektakl ove subote u "Morači".
Srpski MMA borac Miljan Zdravković suočiće se sa Hoakinom Vargasom u glavnoj borbi FNC 35 priredbe u Podgorici, gde će braniti pojas u bantam kategoriji.
Na zvaničnom merenju pred subotnji program obojica su pokazala samopouzdanje, pa je jasno da predstoji zanimljiv okršaj za šampionsku titulu.
Posebnu pažnju privukao je i Rade Opačić, koga u Podgorici očekuje debi u FNC organizaciji. Njegov protivnik biće Aleksandar Soldatkin, a borba će biti održana po K1 pravilima.
Ipak, tenzije su obeležile i nekoliko drugih suočavanja.
Pjotr Njedzielski i Karomatulo Sufijev nakon merenja ušli su u fizički kontakt i razmenili udarce, ali je reakcija članova FNC tima sprečila dalju eskalaciju.
Ivan Sičaja prihvatio je da se bori protiv Argentinca Alana Viljalbe uprkos tome što njegov rival nije zadovoljio propisanu težinu. Tokom suočavanja Sičaja je gestikulacijom, uz štipanje, ukazao protivniku na višak kilograma.
Napeto je bilo i između Luke Bubanje i Stefana Dobrijevića, koji će se sastati u borbi po pravilima ultimate kik-boksa.
Podgorica će tako u subotu ugostiti veliki broj regionalnih i svetskih boraca, a merenje je već donelo niz provokacija, zvižduka i burnih reakcija publike. FNC 35 biće održan ove nedelje pred crnogorskom publikom.
Preporučujemo
Jovanović objavio spisak za Srbiju i Holandiju
06. 11. 2026. u 11:48
Oglasio se hitno Janik Siner! Italijan ostao bez najvažnijeg člana tima
06. 11. 2026. u 11:45
Ovako mediji u Andori vide dramu na Marakani, jedan detalj ih posebno boli
06. 11. 2026. u 10:43
CEO REGION U NEVERICI! Nakon srpske sramote, Hrvatska je zavijena u crno
06. 11. 2026. u 06:50 >> 13:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Rijera istakao ključ trijumfa: "Pobedili smo zahvaljujući karakteru, čestitam momcima..."
Trener Crvene zvezde govorio je za medije na pres konferenciji posle pobede Crvene zvezde nad Inter Eskaldesom posle preokreta rezultatom 2:1 (0:0).
05. 11. 2026. u 21:52
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)