Umalo tuča na merenju za FNC 35, Opačić i Zdravković privukli najveću pažnju (VIDEO)

Čeka nas spektakl ove subote u "Morači".

Foto: Printskrin/FNC

Srpski MMA borac Miljan Zdravković suočiće se sa Hoakinom Vargasom u glavnoj borbi FNC 35 priredbe u Podgorici, gde će braniti pojas u bantam kategoriji.

Na zvaničnom merenju pred subotnji program obojica su pokazala samopouzdanje, pa je jasno da predstoji zanimljiv okršaj za šampionsku titulu.

Posebnu pažnju privukao je i Rade Opačić, koga u Podgorici očekuje debi u FNC organizaciji. Njegov protivnik biće Aleksandar Soldatkin, a borba će biti održana po K1 pravilima.

Ipak, tenzije su obeležile i nekoliko drugih suočavanja.

Pjotr Njedzielski i Karomatulo Sufijev nakon merenja ušli su u fizički kontakt i razmenili udarce, ali je reakcija članova FNC tima sprečila dalju eskalaciju.

Ivan Sičaja prihvatio je da se bori protiv Argentinca Alana Viljalbe uprkos tome što njegov rival nije zadovoljio propisanu težinu. Tokom suočavanja Sičaja je gestikulacijom, uz štipanje, ukazao protivniku na višak kilograma.

Napeto je bilo i između Luke Bubanje i Stefana Dobrijevića, koji će se sastati u borbi po pravilima ultimate kik-boksa.

Podgorica će tako u subotu ugostiti veliki broj regionalnih i svetskih boraca, a merenje je već donelo niz provokacija, zvižduka i burnih reakcija publike. FNC 35 biće održan ove nedelje pred crnogorskom publikom.