UŽIVO: OLIMPIJAKOS - ZVEZDA: Crveno-beli na teškom gostovanje jure čudo u Evroligi
CRVENA zvezda kreće u seriju teških gostovanja u Evroligi. Prvo u nizu je u Atini ekipi Olimpijakosa. Ovu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Prva četvrtina: Olimpijakos - Crvena zvezda 0:0
Olimpijakos utakmicu počinje u petorici: Kodi Miler-Mekintajer, Tajson Vord, Kostas Papanikolau, Saša Vezenkov, Nikola Milutonov. Crvena zvezda meč kreće u sastavu: Kris Džons, Tajson Karter, Džordan Nvora, Čima Moneke, Kristijan Koloko.
Uoči meča:
Crveno-beli su u dobroj formi stigli u glavni grad Grčke. Imaju šest pobeda u poslednjih sedam mečeva u najelitnijem takmičenju.
Ipak, sad su na jednom od najtežih gostovanja u Evroligi, iako Olimpijakos kao domaćin igra u dvorani AEK-a i dalje je veoma moćan kod kuće.
Trener crveno-belih Ibon Navaro odlučio je da za razliku od utakmice sa Bajernom u timu bude Ebuka Izundu, a u Beogradu je ostao Džonatan Motli.
Sa druge strane, dosta problema sa sastavom ima Jorgos Barcokas. On ne može da računa na suspendovanog Tajlera Dorsija i povređenog Žana Montera. Ostaje da se vidi da li će priliku dobiti novajlija Džon Končar. Takođe, u ekipi bi trebalo da se nađe Evan Furnije koji se oporavio od povrede.
Prošle sezone su ovi timovi odbranili domaći teren. U Beogradu je bilo 91:80 za Zvezdu, dok je u Pireju slavio Olimpijakos sa 92:86.
Šampion Grčke u ovu utakmicu ulazi sa učinkom 7-2, dok osvajač Kupa Radivoje Korać ima 6-3.
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