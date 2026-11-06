Košarka

LOŠE VESTI ZA PARTIZAN PRED MAKABI: Partizan sa samo jednim centrom!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

06. 11. 2026. u 18:41

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Košarkaši Partizana biće oslabljeni u večerašnjem evroligaškom okršaju protiv Makabija, pošto u sastavu neće biti Kevarijusa Hejsa.

ЛОШЕ ВЕСТИ ЗА ПАРТИЗАН ПРЕД МАКАБИ: Партизан са само једним центром!

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Centar crno-belih ima problema sa povredom ramena, zbog čega neće moći da pomogne saigračima u predstojećem susretu.

Kako je saopšteno, njegovo zdravstveno stanje biće pažljivo praćeno, a nova procena biće obavljena uoči naredne utakmice Partizana u Evroligi.

Za sada nije poznato da li će Hejs biti spreman za naredni izazov crno-belih.

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