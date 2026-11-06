Bivši košarkaš Zvezde završio karijeru!

AMERIKANAC stavio tačku na karijeru.

FOTO: N. Paraušić

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde sa kojom je u sezoni 2017/18 postao šampion Srbije, Džejms Feldin završio je karijeru sa 38 godina.

On je bio profesionalac 16 godina i igrao je u mnogim zemljama. Na Instagramu se porukom oprostio od košarke.

- Hvala ti, košarko! Zvanično završavam igračku karijeru i opraštam se od igre koja mi je toliko toga pružila u životu. Od samog početka, košarka mi je donosila radost koju nisam mogao da pronađem ni u čemu drugom. Postala je mnogo više od obične igre. Uvek je bila moje sigurno utočište. Odrastajući na surovim ulicama Vašington Hajtsa u Njujorku, nisam mogao ni da zamislim na kakva će me sve mesta ova igra odvesti, kakve ću ljude upoznati i kakva ću neverovatna iskustva imati priliku da doživim. Košarka mi je pružila prilike koje su prevazišle i moje najluđe snove i zbog toga ću joj zauvek biti zahvalan. Svima koji su bili deo mog putovanja, hvala na ljubavi i podršci koju ste mi pružali tokom svih ovih godina - rekao je Feldin.

Na kraju je imao poruku za sve.

- Mojoj igračkoj karijeri možda je došao kraj, ali uspomene, životne lekcije i ljubav prema košarci zauvek će ostati deo mene. Hvala ti na svemu! I još nešto, za svu onu decu koju drugi potcenjuju i ne primećuju – nastavite da se borite i nikada ne odustajte! Ja sam najbolji primer da je moguće ignorisati sve negativne komentare, verovati u sebe i slediti svoje snove - zaključio je Feldin.

Podsetimo, on je pored Zvezde nastupao za Panatinaikos, Hapoel Jerusalim, Kantu, Fortitudo...

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