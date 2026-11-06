Košarka

Zbog jedne objave: Drakonska kazna za Panatinaikos!

С.С.

06. 11. 2026. u 19:10

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Vlasnik "zelenih" žestoko dobio po džepu.

Због једне објаве: Драконска казна за Панатинаикос!

Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Gazda Atinjana, Dimitris Janakopulos, neće moći da uđe u bilo koju dvoranu u Grčkoj.

Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa je zbog objave na Instagramu, dobio 10 meseci zabrane ulaska u sportske dvorane.

Posle hapšenja sudija, Janakopulos je krenuo da likuje po mrežama i platio je ceh. 

Košarkaški klub Olimpijakos, osvajač Evrolige, ga je prijavio disciplinskom i sportskom sudiji tamošnjeg šampionata.

FOTO: Irina R Hipolito / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kao činjenica predstavlja se nešto potpuno netačno i klevetnički, odnosno da je naš tim navodno učestvovao ili bio saučesnik u krivičnim delima za koja se tereti sudija Vaso Karuha, a koja se odnose na nameštanje košarkaških utakmica, kao i da je naš tim bio povlašćen ili imao koristi od navodnog izvršenja tih dela", navodi se u saopštenju.

Pored desetomesečne zabrane prisustva utakmicama, Janakopulos je kažnjen i novčano 60.000 evra, dok je Panatinaikosu izrečena kazna od 30.000 evra "po osnovu objektivne odgovornosti".

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