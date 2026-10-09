Bivši UFC borac izrešetan u sačekuši

Radio je kao vojnik

Foto: Instagram/timkennedymma

Bivši UFC borac i nekadašnji pripadnik američkih Zelenih beretki, Tim Kenedi (47), teško je ranjen u oružanoj zasedi u Demokratskoj Republici Kongo. U istom napadu život je izgubio bivši novozelandski specijalac, dok je još jedan član njihovog tima povređen.

Prema nezvaničnim informacijama svetskih medija, krvavi incident dogodio se 17. septembra. Kenedi se nalazio u sastavu tročlane operativne grupe koja se iznenada našla pod žestokom paljbom napadača. Tom prilikom, bivši MMA borac zadobio je više prostrelnih rana, uključujući najmanje tri direktna pogotka u nogu.

Napad je, nažalost, bio koban po Džastina Konaglena, bivšeg pripadnika elitne novozelandske jedinice SAS, koji je preminuo na licu mesta. Konaglen je samo nekoliko meseci ranije napustio vojsku kako bi radio kao privatni obezbeđivač u Africi.

O ovom dramatičnom događaju govorio je i Brent Taker, bivši operativac čuvene „Delta fors” jedinice, u svom podkastu Tier1:

- Kenedi je radio kao privatni ugovarač i bio je deo tročlanog tima. Oni su izrešetani sa više hitaca i potom su satima čekali na medicinsku evakuaciju. Zasad ovo vodimo kao klasičnu zasedu - izjavio je Taker.

Ranjeni Kenedi je nakon pružene prve pomoći hitno sanitetskim letom prebačen na lečenje u Sjedinjene Američke Države.

Iako zvaničnih potvrda od nadležnih institucija još nema, američki mediji prenose da je operativce angažovao kontroverzni američki biznismen Erik Prins, osnivač nekadašnje zloglasne privatne vojne kompanije „Blekvoter“.

Poznati ratni dopisnik Robert Jang Pelton otkrio je za novozelandski Herald da su ovi plaćenici radili na visokorizičnoj operaciji: obezbeđivanju rudarskih resursa, suzbijanju krijumčarenja i kontroli naplate poreza za vladu Konga. Još uvek nije poznato ko stoji iza organizacije ove smrtonosne sačekuše.

Tim Kenedi je jedna od najupečatljivijih figura u svetu borilačkih sportova zbog svoje paralelne vojne i sportske karijere. Kao specijalac i snajperista vojske SAD, prošao je brojne opasne misije u Iraku i Avganistanu.

U profesionalnom MMA svetu zabeležio je 24 borbe, uz učinak od 18 pobeda i šest poraza, nastupajući u najelitnijim svetskim promocijama poput Strajkforsa i UFC-a.

Svoj poslednji meč u kavezu odradio je krajem 2016. godine protiv Kelvina Gasteluma.