LISTA "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" danas održava skup u srcu Šumadije - u Kragujevcu.

FOTO: Novosti

Atmosfera pred skup je na vrhuncu.

Prustne su za sada hiljade ljudi, tu je različiti program i posluženje za učensike skupa.

Učesnici se odlično zabavljaju, kao što možete videti na slikama i snimcima.

BONUS VIDEO: OBEĆANO-ISPUNjENO: Novi asfalt stigao u Vranovinu