uživoREKE NARODA SE SLIVAJU U SRCE ŠUMADIJE - U KRAGUJEVAC: Skup "Ujedinjene Srbije" upravo ujedinjuje Srbiju (FOTO/VIDEO)
LISTA "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" danas održava skup u srcu Šumadije - u Kragujevcu.
Atmosfera pred skup je na vrhuncu.
Prustne su za sada hiljade ljudi, tu je različiti program i posluženje za učensike skupa.
Učesnici se odlično zabavljaju, kao što možete videti na slikama i snimcima.
BONUS VIDEO: OBEĆANO-ISPUNjENO: Novi asfalt stigao u Vranovinu
Preporučujemo
VUČIĆ POZVAO SRBIJU U KRAGUJEVAC: "Ujedinjeni za Srbiju! Vidimo se sutra!"
08. 10. 2026. u 20:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)