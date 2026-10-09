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uživoREKE NARODA SE SLIVAJU U SRCE ŠUMADIJE - U KRAGUJEVAC: Skup "Ujedinjene Srbije" upravo ujedinjuje Srbiju (FOTO/VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

09. 10. 2026. u 16:24

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LISTA "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" danas održava skup u srcu Šumadije - u Kragujevcu.

РЕКЕ НАРОДА СЕ СЛИВАЈУ У СРЦЕ ШУМАДИЈЕ - У КРАГУЈЕВАЦ: Скуп Уједињене Србије управо уједињује Србију (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Atmosfera pred skup je na vrhuncu.

Prustne su za sada hiljade ljudi, tu je različiti program i posluženje za učensike skupa.

Скуп "Уједињене Србије" у КрагујевцуFoto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Učesnici se odlično zabavljaju, kao što možete videti na slikama i snimcima.

BONUS VIDEO: OBEĆANO-ISPUNjENO: Novi asfalt stigao u Vranovinu

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