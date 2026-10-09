Politika

DRAGAN TADIĆ, IZ VALJEVA: Nema boljeg od Vučića

В. Н.

09. 10. 2026. u 17:13

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VELIČANSTVENI predizborni skup SNS u Kragujevcu samo što nije počeo.

ДРАГАН ТАДИЋ, ИЗ ВАЉЕВА: Нема бољег од Вучића

Foto: Novosti

Odakle nam dolazite, i zbog čega se ovde?

-Dolazim i Valjeva i da dam podrđku Vučiću.

Šta očekujete od današnjeg skupa?

-Možda još veću podršku za Aleksandra Vučića.

Imate li neku poruku za narod koji je ovde danas?

-Imam. Najvažnije je podržati Aleksandra Vučića ko našeg bivšeg predsednika i budućeg premijera Srbije iz razloga što najbolje upravlja našim mentalitetom u Srbiji. Nema trenutno bolje ličnosti od njega koji će da balansira sa ovim narodom ovakvog mentaliteta.

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