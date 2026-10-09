IZA privođenja vojnog blogera Mihaila Zvinčuka ne stoje crnogorske snage bezbednosti, već ukrajinske obaveštajne službe ili SAD, ocenio je za RT ekspert i saradnik osnivača telegram kanala "Ribar", Danil Bezsonov.

Foto: D. Milovanović

On se osvrnuo na to da je 2024. godine, administracija tadašnjeg predsednika Džosefa Bajdena optužila projekat "Ribar" za mešanje u američke izbore i ponudila nagradu do 10 miliona dolara za informacije o timu "Ribara", uključujući i samog Zvinčuka.

"Projekat 'Ribar', sa svojim informacijama i sadržajem, dugo je bio trn u oku ukrajinskim obaveštajnim službama. Sumnjam da, ako Mihail i drugi budu dalje pritvoreni, mogu da budu izručeni Amerikancima. Optužbe SAD iz 2024. godine, po mom mišljenju, bile su više kratkoročni trik Bajdenove administracije pred izbore. Navodno su govorili o mešanju u izbore i tako dalje. Sada su u Sjedinjenim Državama svi očigledno zaboravili na ovo. Zemlja ima drugačiju administraciju", primetio je Bezsonov.

Vojni bloger, osnivač telegram kanala "Ribar" Mihail Zvinčuk priveden je danas u Risnu, u Crnoj Gori. Prema navodima crnogorskih medija, privedena je i njegova supruga Valerija i troje saradnika.

Kanal "Ribar" potvrdio je navode o privođenju rukovodioca ovog projekta i drugih ruskih državljana koji su bili sa njim.

(rt.rs)

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