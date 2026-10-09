Politika

"SREMAČKI ČVARCI U SRCU ŠUMADIJE" Vučić probao specijalitet: Top su ti čvarci, pola kilograma mi daj (VIDEO)

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09. 10. 2026. u 16:23

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NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" i prvi na listi Aleksandar Vučić podelio je snimak na svom instagram nalogu iz srca Šumadije.

СРЕМАЧКИ ЧВАРЦИ У СРЦУ ШУМАДИЈЕ Вучић пробао специјалитет: Топ су ти чварци, пола килограма ми дај (ВИДЕО)

Foto: Instagram

Na snimku se može videti Aleksandar Vučić kako se u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi druži i razgovara sa građanima dok proba domaće specijalitete.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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- Ovo je bolje nego bilo šta - istakao je Vučić dok je probao sremačke čvarke.

- Top su ti čvarci, pola kilograma mi daj. Ovo je bolje nego bilo šta - rekao je Vučić.

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