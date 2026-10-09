"SREMAČKI ČVARCI U SRCU ŠUMADIJE" Vučić probao specijalitet: Top su ti čvarci, pola kilograma mi daj (VIDEO)
NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" i prvi na listi Aleksandar Vučić podelio je snimak na svom instagram nalogu iz srca Šumadije.
Na snimku se može videti Aleksandar Vučić kako se u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi druži i razgovara sa građanima dok proba domaće specijalitete.
- Ovo je bolje nego bilo šta - istakao je Vučić dok je probao sremačke čvarke.
- Top su ti čvarci, pola kilograma mi daj. Ovo je bolje nego bilo šta - rekao je Vučić.
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