"SREMAČKI ČVARCI U SRCU ŠUMADIJE" Vučić probao specijalitet: Top su ti čvarci, pola kilograma mi daj (VIDEO)

NOSILAC liste "Ujedinjena Srbija" i prvi na listi Aleksandar Vučić podelio je snimak na svom instagram nalogu iz srca Šumadije.

Foto: Instagram

Na snimku se može videti Aleksandar Vučić kako se u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi druži i razgovara sa građanima dok proba domaće specijalitete.

- Ovo je bolje nego bilo šta - istakao je Vučić dok je probao sremačke čvarke.

- Top su ti čvarci, pola kilograma mi daj. Ovo je bolje nego bilo šta - rekao je Vučić.