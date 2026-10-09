CRNA GORA PROTERUJE UHAPŠENE IZ TIMA „RIBAR“: Predstavljaju pretnju po nacionalnu bezbednost
VLASNIK telegram kanala „Ribar“ Mihail Zvinčuk i četvoro njegovih saradnika proglašeni su pretnjom po nacionalnu bezbednost Crne Gore i biće deportovani iz zemlje, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te republike.
-Na osnovu rezultata operativne i analitičke istrage, utvrđeno je da je prisustvo ovih osoba u Crnoj Gori neprihvatljivo, napomenula je policija.
Oprema zaplenjena od Rusa, uključujući dron, kameru i mobilne telefone, poslata je na ispitivanje kako bi se „utvrdile svrhe i ciljevi njihove upotrebe u Crnoj Gori“, dodaje se.
Podsetimo, bloger i vlasnik telegram kanala „Ribar“ Mihail Zvinčuk priveden je danas u Risnu, u Crnoj Gori. Prema navodima crnogorskih medija, privedena je i njegova supruga Valerija i troje saradnika.
Kanal „Ribar“ potvrdio je navode o privođenju rukovodioca ovog projekta i drugih ruskih državljana koji su bili sa njim.
„Ribar“ je ruska informaciona mreža osnovana 2018. godine.
Američki Stejt department je 2024. godine ponudio nagradu od 10 miliona dolara za informacije o boravištu blogera, optužujući ga za mešanje u izbore. Krajem prošle godine, Velika Britanija mu je uvela sankcije.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
PROJEKAT "RIBAR": Zvinčuk, priveden u Crnoj Gori, boravio u zemlji legalno
09. 10. 2026. u 12:41
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)