CRNA GORA PROTERUJE UHAPŠENE IZ TIMA „RIBAR“: Predstavljaju pretnju po nacionalnu bezbednost

VLASNIK telegram kanala „Ribar“ Mihail Zvinčuk i četvoro njegovih saradnika proglašeni su pretnjom po nacionalnu bezbednost Crne Gore i biće deportovani iz zemlje, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te republike.

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-Na osnovu rezultata operativne i analitičke istrage, utvrđeno je da je prisustvo ovih osoba u Crnoj Gori neprihvatljivo, napomenula je policija.

Oprema zaplenjena od Rusa, uključujući dron, kameru i mobilne telefone, poslata je na ispitivanje kako bi se „utvrdile svrhe i ciljevi njihove upotrebe u Crnoj Gori“, dodaje se.

Podsetimo, bloger i vlasnik telegram kanala „Ribar“ Mihail Zvinčuk priveden je danas u Risnu, u Crnoj Gori. Prema navodima crnogorskih medija, privedena je i njegova supruga Valerija i troje saradnika.

Kanal „Ribar“ potvrdio je navode o privođenju rukovodioca ovog projekta i drugih ruskih državljana koji su bili sa njim.

„Ribar“ je ruska informaciona mreža osnovana 2018. godine.

Američki Stejt department je 2024. godine ponudio nagradu od 10 miliona dolara za informacije o boravištu blogera, optužujući ga za mešanje u izbore. Krajem prošle godine, Velika Britanija mu je uvela sankcije.

sputnikportal.rs

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